Column: Met een gewapende echtgenoot aan haar zijde is Halsema waarschijnlijk de enige vrouw in Amsterdam die nog veilig over straat durft

Dat Thierry Baudet afgelopen weekend een niet al te handige -zeg maar gerust domme- tweet de wereld in slingerde kan niemand zijn ontgaan. Baudet deelde een tweet waarin hij schreef dat ´twee dierbare vriendinnen ernstig waren lastiggevallen door vier Marokkanen in een trein´. Het bleek een typisch gevalletje van ´thierry picking´ en feitelijk onwaar. In werkelijkheid ging het om een groepje kaartcontroleurs in burgerkledij.

Wat echter niet feitelijk onwaar is is dat vrouwen in Nederland regelmatig te maken krijgen met (straat)intimidatie en verbaal en non-verbaal geweld. Het is dus spijtig dat Baudet die keiharde feiten niet beter wist te verpakken dan hoe hij dat deed in de bewuste tweet. Je zou toch meer verwachten van een intellectueel.

Gisteren bleek uit onderzoek van de gemeente Amsterdam dat zelfs meer dan de helft van de vrouwen in de hoofdstad wordt geïntimideerd op straat. Je zou het misschien niet verwachten in die ´lieve en inclusieve stad´, maar uit datzelfde onderzoek kunnen we ook opmaken dat vrouwen vooral veel last hebben van religieuze fundamentalisten. Ook rechts-extremisten zouden geweld tegen vrouwen verheerlijken, maar die kom je over het algemeen toch wat minder vaak tegen in Amsterdam.

Vooral in de Bijlmer, het centrum en op de Wallen geven de ondervraagde dames aan last te ondervinden van intimiderende mannen. En wie wel eens een kijkje heeft genomen op een van die plekken zal zich realiseren dat, als we de tweet van Baudet zouden interpreteren als ´gebaseerd op een waargebeurd verhaal´, de kaarten er opeens heel anders voorstaan.

Het komt namelijk niet zelden voor dat vrouwen worden lastiggevallen door mannen met een niet-westerse achtergrond. Dat is gewoon een voldongen feit en voor feiten moeten we niet weglopen. Ook Thierry niet.

Gelukkig ziet ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema nu in dat het in de vrouwonvriendelijke hoofdstedelijke enclave helemaal uit de hand loopt. Halsema eist dan ook directe actie en wil een campagne starten zodat meer vrouwen aangifte durven te doen. Bij dat laatste heb ik mijn twijfels, want we hebben al een tijdje een dergelijke campagne lopen in Rotterdam, maar dan onder de noemer: ´Alle wapens de stad uit!´ Het resultaat? Schietincidenten zijn sindsdien alleen maar toegenomen. Halsema zal dus even moeten nadenken of een campagne wel iets aan de situatie doet veranderen.

In het geval van de anti-wapen campagne in Rotterdam zal Halsema er niet minder door slapen. Met een gewapende echtgenoot aan haar zijde is Halsema waarschijnlijk de enige vrouw in Amsterdam die nog veilig over straat durft.