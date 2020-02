Column Ozair Hamid – Paradoxaal en beschamend: Greta Thunberg nogmaals genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede

Greta Thunberg, de 17-jarige klimaatactivist, is door twee radicaal-linkse Zweedse politici – politici die Zweden hebben verwaarloosd door massa immigratie – genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dit is een schande voor deze prestigieuze prijs, aangezien Thunberg juist polarisatie aanwakkert.

Hoe zijn wij ooit hier beland? We begeven ons in een tijdperk waar meisjes, die met leden van de terroristische groep Antifa socialiseren, genomineerd worden voor de Nobelprijs voor de Vrede, wat direct de waarde van deze nominatie ondermijnt. De vorige genomineerde en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, de Ethiopische premier, contrasteert namelijk enorm met Thunberg. Terwijl Abiy Ahmed zorgde voor een afname aan conflicten, zaaide Thunberg verdeeldheid, destabiliseerde zij en haar ideologie natiestaten en zorgde zij voor afbrokkeling van de al beperkte sociale cohesie. Staten verkeerden zich zelden in zo’n elementaire disharmonie, die mede is veroorzaakt door het klimaatdebat.

Thunberg stelt regulaties en vermindering van koolstofdioxide-emissies voor die leiden tot economische terugval, terwijl Abiy Ahmed’s Ethiopië floreert onder zijn premierschap. Economische groei viel bijvoorbeeld in 2018 en 2019 uit op 7,9% en 9,0%, waarmee het de snelgroeiende economie wereldwijd is. En toen de economie van Ethiopië geprivatiseerd en geliberaliseerd werd, pleitte Thunberg voor een nog grotere rol voor nationale en intergouvernementele overheden!

Overheden die steeds minder legitiem worden geacht, die steeds meer kritiek te verduren krijgen en die de samenleving ten onder zien gaan. Is er überhaupt sprake van een samenleving als men niet met elkaar wil en kan samenleven? Het Nederlandse politieke landschap is immers nog nooit zo versplinterd geraakt sinds het klimaatdebat losbarstte, het vertrouwen in de regering nog nooit zo laag geweest en de sociale cohesie nog nooit zo afwezig geweest. De collega stemt immers GroenLinks en wil een windmolen in mijn achtertuin bouwen. De kinderen stemmen SP en willen mij forceren om een warmteboiler aan te schaffen die niet te betalen is, gezien de inflatie zo hoog is en de rente zó laag is.

De giftige ideologie van deze klimaatactiviste verzuurt en verstoort het leven van talloze mensen en zet groepen tegenover elkaar, terwijl wij ons op een moment bevinden waar verbintenis en constructieve samenwerking nog nooit zo belangrijk is geweest. Het zou het Noors Nobelcomité deugen om in plaats van Thunberg bijvoorbeeld Donald Trump te verkiezen. Een man die de rassenverhouding in de VS heeft bevorderd, de Amerikaanse veiligheid waarborgt en die keihard optreedt tegen (islamitisch) terrorisme, maar of de klimaatsoldaten en de linkse moraalridders dat accepteren is nog maar de vraag.

