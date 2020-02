DAAR GAAN WE! CORONAVIRUS ARRIVEERT IN NEDERLAND: Man in Tilburg besmet

Het viel te verwachten dat het vandaag ging gebeuren. Hoe dan ook, geen prettig nieuws. Wel iets om rekening mee te houden. Houd u taai, vooral in de buurt van Tilburg en de rest van Noord-Brabant!

De eerste coronapatiënt in Nederland is opgedoken. In Tilburg. Een man ligt daar ernstig ziek in het ziekenhuis. Hij is positief getest op het virus:

“Bij een patiënt in Nederland is donderdag het nieuwe coronavirus (COVID-19) geconstateerd. Dat heeft het RIVM donderdag bekendgemaakt. De patiënt ligt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, zo zei minister Bruins van Volksgezondheid donderdagavond bij de NOS in een speciale televisie-uitzending rond het coronavirus. Het is de eerste besmetting in Nederland.

De patiënt is kortgeleden in de regio Lombardije in Italië geweest. Met labonderzoek is donderdag vastgesteld dat de patiënt het coronavirus heeft. Hij zit in isolatie. De GGD brengt contacten van de patiënt in kaart door middel van contactonderzoek.”