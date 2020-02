‘De moordenaar van uw dochter mag volgende week op verlof’ – Stress bij nabestaanden om kille brief OM

De familie van de in 2012 doodgestoken 15-jarige Ximena, kreeg ineens een brief op de mat van het Openbaar Ministerie: de dader gaat volgende week met begeleid verlof. Verschrikkelijk dat dit op zo’n kille, onverschillige manier wordt meegedeeld!

Ximena werd in 2012 met 20 messteken om het leven gebracht toen ze nog sliep. Stanley A., die haar na een uitgaansnacht een slaapplek aanbood, is de dader. Hij stak haar dood, kleedde haar uit en sleepte haar naakt naar buiten. Afschuwelijk!

Stanley bleek autistisch en jaren te zijn gepest en broedde al langer op het idee om iemand te vermoorden. Wrong place at the wrong time dus… Het leverde Stanley in ieder geval zeven jaar (luxe) cel én tbs op. En daar heeft hij nu twee derde van uitgezeten.

De familie van Ximena heeft natuurlijk jaren nodig gehad om van zo’n enorme dreun te herstellen, voor zover dat überhaupt kan. Toch lijkt het ze aardig te zijn gelukt. De relatie van haar ouders is overeind gebleven, de eigen zaak net zo en hun zoon werd ook niet aan z’n lot overgelaten. En dan ineens komt er zo’n brief van het Openbaar Ministerie op de mat die zo het kleed onder het hele gezin vandaan haalt! ‘Oh ja, de moordenaar van jullie dochter komt binnenkort vrij.’

Ik snap best dat slachtoffers en nabestaanden in sommige gevallen graag op de hoogte willen worden gehouden van de straf/behandeling van de dader. Maar we hebben het hier niet over een ‘like’-knop voor een Twitterfeed of een abonnement op een nieuwsbrief. Het gaat ook niet puur om ‘burgers informeren’ zoals je bij een openstaande rekening van de Belastingdienst zou verwachten. Ik vind het onvoorstelbaar dat men bij het OM zo’n gevoelige kwestie zó kil overbrengt.

Hier mag nog wel eens een keer kritisch naar gekeken worden. Kan die brief niet anders, als dat al de beste manier is? Is het misschien een idee om slachtoffers/nabestaanden zélf een rol in dit proces te laten hebben, als een soort (excuses voor de term) focusgroup voor dit onderwerp? Het lijkt me gewoon zó ontzettend pijnlijk allemaal…