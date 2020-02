Europese president Ursula von der Leyen viert feest: dat EU-leger komt er gewoon!

Oh wat zijn ze blij, die Europese technocraten: dat Europese leger, waarvan ons verteld werd dat het er nooit nooit nooit zou komen… komt er toch. Sterker nog, ze zijn al een heel eind op weg om dat Grote Doel te realiseren.

EU-president Ursula von der Leyen vindt het ge-wel-dig. Ze is, zegt ze, hard op weg om een “Europese Verdedigingsunie” op te zetten. “Twee, drie weken geleden zijn we er voor het eerst in geslaagd,” aldus deze EU-dame, “om het rode [ze bedoelt: het GROENE] licht te geven voor een Europees commandocentrum in Brussel. Het is voor het eerst dat er tegelijk het bevel wordt gevoerd over civiele en militaire instrumenten.”

Remainers: “EU Army isn’t happening, you racist”@vonderleyen: “EU commission now has command and control of an EU Army” Remainers: ?pic.twitter.com/rByTyf059L — Ben Corke (@bencorke) February 26, 2020

“Dat is een essentiële stap voorwaarts,” ging de Duitse EU-mevrouw verder. “Dit was korte tijd geleden nog ondenkbaar, maar het is precies de juiste aanpak als we een Europese smaak [hahaha] willen geven aan ons defensiebeleid.”

Ook vertelde Von der Leyen heel trots dat PESCO is opgezet, wat staat voor Permanent Structured Cooperation. Het doel van PESCO is om de legers van 25 lidstaten “structureel met elkaar te integreren.” Met name dit deel van haar aankondiging maakte Von der Leyen heel, heel blij. PESCO zorgt er in haar ogen namelijk voor dat de EU eindelijk kan bewijzen dat het een gezamenlijk defensiebeleid kán organiseren en dat de Defensieunie werkelijkheid kan worden.

En dan was ze er nog niet. “In de afgelopen paar weken heeft Juncker ons meer details gegeven over hoe de Commissie dit ziet gebeuren. Ik kan alleen maar zeggen dat ik dit heel erg verwelkom. We hebben een Europees Defensiefonds nodig. Ik kan ook zonder twijfel zeggen dat we op dit moment samen met de Europese ministers van Financiën om te onderzoeken hoe zo’n fonds kan werken.

Wat dit allemaal inhoudt is dat de EU de autonome capaciteit nu heeft om beslissingen te maken over militaire operaties die geleid worden door de EU.

“The EU has established an autonomous capacity to take decisions to launch and conduct EU- led military operations and missions” https://t.co/OrIqyxBYPu pic.twitter.com/3VflGnPGan — Ben Corke (@bencorke) February 26, 2020

Je kunt je alleen maar afvragen hoe dat leger eruit komt te zien. Toch niet zo, he?

Het opvallende (je gelooft het niet!) is dat zo’n gezamenlijk leger er ook meteen even voor zorgt dat Duitsland — de heimat van mevrouw Von der Leyen — voor het eerst in haar bestaan macht over nucleaire wapens krijgt. Hoewel onze oosterburen al langer de capaciteit en kennis hebben om atoombommen te maken hebben ze een akkoord getekend waarin ze verklaren dat niet te zullen doen. Nou, goed nieuws voor Berlijn: Frankrijk heeft het op twee na grootste nucleaire arsenaal ter wereld. Als er een gezamenlijk defensie commandocentrum komt en de legers structureel geïntegreerd worden, krijgt Duitsland daar dus óók zeggenschap over.

Maar hé, dat zal wel toeval zijn. Want Duitsers zijn er historisch he-le-maal niet op gezind geweest om a) Europa te domineren en b) de baas te zijn over één van de machtigste legers ter wereld dat overal kan toeslaan. Toch?

Hoe dan ook, hoewel eurofielen ons dus al jaren vertellen dat we overdrijven als we roepen dat het uiteindelijke doel is om tot een Verenigde Staten van Europa te komen mét eigen leger blijkt nu dus dat we… heel schokkend!… al die tijd gelijk gehad hebben.

