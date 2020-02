Gaskamer-praalwagen, nazi-officieren en joodse gevangenen: holocaustgroep in Spaanse carnvalsoptocht

Als je wilt weten hoe totaal gestoord onze katholieke vrienden in Spanje kunnen zijn hoef je alleen maar even naar onderstaande beelden te kijken van een carnavalsoptocht in Campo de Criptana. Zieker dan dit wordt het niet.

Spanish jocking again at the Holocaust. This time in Campo de Criptana, participants ​dressed up as Nazis and Jewish Holocaust victims holding Israeli flags and crematorium chimneys #ThisIsTheRealSpainpic.twitter.com/HCIpTz11SB — Help Catalonia 🎗 (@CataloniaHelp2) February 25, 2020

Wat je daar ziet is een “holocaustgroep.” De praalwagen is uitgedost als een gaskamer, en de mensen die meelopen zijn verkleed als a) nazi-officieren en b) joodse gevangenen. Er werd zelfs met Israëlische vlaggen gezwaaid om even duidelijk te maken dat het toch echt om joden ging. Oh, en er waren zelfs minderjarige meelopers die een davidster droegen. Want, haha! ANNE FRANK! LEUK MAN!

De Israëlische ambassade in Madrid heeft terecht woedend gereageerd op deze beelden. Als reactie heeft de organiserende groep “excuses” aangeboden hebben. Want, zegt de organisatie van de optocht, het was niet de bedoeling om iemand te beledigen. Echt niet! Sterker nog, het was bedoeld om de slachtoffers van de holocaust juist “met maximaal respect” te herdenken!

Jaja. Juist ja.

En kijk eens naar de reacties van de mensen die erom heen staan. Zie je ook maar iemand geschokt reageren? Is er ook maar één persoon die de handen verbaasd voor het gezicht slaat en duidelijk maakt dat dit écht niet kan?

Nope. Helemaal niemand. Ze staan erbij en kijken ernaar… en vinden het blijkbaar volkomen normaal.

Spanje: eens het land van Franco, altijd het land van Franco — een extremistische katholieke dictator die, laten we dat vooral niet vergeten, met behulp van de nazi’s aan de macht kwam. Of mogen we dat tegenwoordig niet meer hardop zeggen omdat het zo politiek incorrect is en Spanje zogenaamd een belangrijk deel uitmaakt van de Europese Unie ofzo?

