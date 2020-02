Gekkie Henkie Nederland draait de gaskraan potdicht, België en Duitsland verwelkomen het: ‘Levert niks op!’

Niet voor het eerst blijkt de door VVD, D66 en GroenLinks voor ons land uitgestippelde klimaattransitie volkomen nutteloos te zijn. Alweer een hoogleraar vertelt wat eigenlijk allang duidelijk is: Nederland zadelt zichzelf op met een torenhoge kostenpost door de oorlog aan het gas te verklaren. In buurlanden wordt het juist met open armen ontvangen. David Smeulders: “Het is echt ideologisch geworden.”

Ja jongens, wat hebben jullie deze week gedaan om een duurzamer leven te leiden? Wat, niets?! Foei! Nou, gelukkig hebben we Vadertje Staat nog, die het beste met ons allen voor heeft. En dan wel zorgt dat hij in onze plaats zorgt voor een beter klimaat. Te beginnen om de gaskraan helemaal dicht te draaien. Geen druppel meer van het zwarte goud! Ja, dat is echt beter voor het milieu enzo, toch, hoogleraar energiesystemen David Smeulders? Toch…? Oh, wacht…

“In onze buurlanden wordt met verbijstering naar de Nederlandse van-het-gas-af-operatie gekeken, zegt Smeulders. ,,Gas is helemaal geen slechte brandstof, cv-ketels zijn bovendien uiterst efficiënt. Duitsland en België, waar veel huizen worden verwarmd met olie of hout, zijn daarom juist bezig huizen aan te sluiten op aardgasleidingen. Daar zie je nu borden langs de weg staan die trots aankondigen: aardgas komt eraan!” De aardbevingen in Groningen hebben Nederland in een kramp doen schieten, denkt de energiehoogleraar. ,,Op de een of andere manier is gas vies geworden. Het is echt ideologisch, dat we er nu vanaf willen.” Smeulders wijst naar de onderhandelingen over het klimaatakkoord.”

Het voorval is zelfs zo belachelijk, dat de Marokkanentreintwitteraar Thierry Baudet er speciaal eventjes voor uit zijn schuilkelder is gekropen. “Duitsland en België zetten in op import aardgas,” schrijft hij vanochtend: “Maar dit kabinet volhardt in peperduur en zinloos gasverbod. Volkomen irrationeel!”

U snapt: als dit probleem ernstig genoeg is om de grote Thier de Tovenaar een statement te laten maken, dan hebben we écht te maken van een ramp van ongekende proporties. Dus: wij willen aardgas en we willen het nú!