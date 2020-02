HAHA! Duitsland zet streep door maximumsnelheid

Het is hilarisch. Wij moeten af van de 130 kilometer per uur — want oh, zo slecht voor het milieu — en wat doen onze oosterburen? Juist, die stemmen een voorstel om een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur in te voeren juist keihard af. Niet omdat het ze te snel gaat, maar omdat ze helemaal geen maximumsnelheid wensen te zien op de Autobahn.

Je zou erom lachen als het niet zo triest was. Wij komen met de ene na de andere maatregelen om ‘klimaatverandering’ te bestrijden, terwijl de rest van de wereld begrijpt dat wij knettergek zijn en gewoon hun eigen ding doen. Het laatste nieuws op dit gebied is dat na de Bondsdag de Bondsraad, met vertegenwoordigers uit de deelstaten, een voorstel heeft weggestemd dat een maximumsnelheid zou invoeren van 130 kilometer per uur op de Autobahn.

Onze oosterburen zijn helemaal niet geïnteresseerd in een snelheidsbeperking. Dat is ook niet zo gek. Anders dan wij begrijpen zij namelijk dat de klimaathysterie zwaar overtrokken is… Daar komt nog eens bij dat Duitsers grote afstanden afleggen — met name om naar familie te gaan — en dus geen zin hebben om een extra uur in de auto te zitten en, voila, ieder plan om een maximumsnelheid in te voeren heeft geen schijn van kans.

Ik ben hier wel een beetje klaar mee. Als we naar onze buurlanden kijken zien we dat zij zich niets aantrekken van de zogenaamde klimaatcrisis… ondertussen betalen wij ons een breuk om 0,0007 minder CEO2 uit te stoten en doen wij de maximumsnelheid omlaag want, oh jee, oh jee, uitlaatgassen.

Wij zijn echt knettergek. Geen enkel ander land zou zich zo gemakkelijk een oor aan laten naaien. Maar op de één of andere manier doen wij dat wel — en we zijn er nog trots op ook.

