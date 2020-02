Halvegare pedo Nelson moet opgenomen en chemisch gecastreerd worden

Zijn flatgenoten willen van hem af, maar de smerige pedo Nelson gaat nergens heen. Hij wil gewoon in ‘zijn’ appartementje blijven wonen. Het ergste? In Nederland kan dat ook nog. Ziek.

Och, och, och. Wat moeten we medelijden hebben met die smerige pedofiel Nelson. Hij wordt namelijk “bedreigd.” Volgens buurtgenoten houdt het in dat een paar mensen hem geconfronteerd hebben en daarbij gescholden hebben, maar het was blijkbaar voldoende voor de politie om hem te beschermen.

Dit is gestoord.

Zijn buurtgenoten willen hem weghebben, maar meneer gaat nergens heen. Sterker nog, er rijdt eens in de zoveel tijd een politiebusje door de straat die controleert dat er niets aan de hand is.

Let wel, niet om kinderen te beschermen tegen deze ranzige man, maar om hém te beschermen tegen ouders die hem daar niet willen hebben.

Hoe gek zijn wij in Nederland tegenwoordig? Dit is werkelijk de omgekeerde wereld. Een mafkees die overduidelijk een gevaar vormt voor onze kinderen mag gaan en staan waar hij wil, maar als hij een keertje “vieze pedo!” naar zijn hoofd geslingerd krijgt wordt hij meteen beschermt door onze dienders. Jiskefet had het niet kunnen bedenken.

Weet je hoe we om moeten gaan met deze gestoorde pedo die pedofilie wil legaliseren? Door hem te arresteren en vervolgens chemisch te castreren. En dan mag hij nog dankbaar zijn ook dat we het daar bij laten.

