Het is al februari, tijd voor een zwartepietendiscussie! Kick Out Zwarte Piet gaat elk kwartaal actievoeren

Het is weer tijd om aandacht te vragen voor discriminatie, racisme, ongelijkheid, slavernij, tolerantie en al die andere belangrijke termen. Althans, zo denkt Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie erover. Hij gaat met z’n clubje ieder kwartaal meerdere acties voeren. Heeft u er ook zo’n zin in?

Afriyie zelf meent dat de acties constructief moeten zijn en ‘ons dichter bij ons doel’ moeten brengen. En met ‘doel’ bedoelt de Zwarte Piet-hater het volgende:

“Om een eind te maken aan de onrechtvaardigheid die zwarte mensen moeten ondergaan.”

De vraag is natuurlijk of die acties ook daadwerkelijk constructief zullen zijn, want laten we wel wezen: wie vóór november of ná medio januari over Zwarte Piet begon, kreeg niet veel bijval. Bij KOZP kwamen ze op dit idee na met zo’n tachtig mensen bijeen (haha) te zijn gekomen. Maar zeg nou eerlijk, daar heeft toch helemaal niemand zin in? Kun je straks in je korte broek, op weg naar het vliegveld voor je vakantiereis, getuige zijn van jank-acties om Zwarte Piet ergens in juli of zo… Bloedirritant!

Maar ja, dit krijg je als mensen zó overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Kritiek en andere denkbeelden komen niet meer binnen of zijn verkeerd. Lekker in het eigen bubbeltje, schreeuwen en het slachtoffer uithangen.

En wat dat betreft hoop ik dat ik ongelijk heb en een verkeerd beeld bij die geplande acties heb. Mochten ze namelijk écht constructief willen zijn met hun acties, dan zou dat moeten betekenen dat ze open, eerlijk en rationeel in debat gaan, zonder elkaar te proberen te diskwalificeren. Helaas ben ik niet zo naïef om dit te kunnen geloven.