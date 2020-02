Hilarisch! Russen laten Trump vallen en helpen Bernie Sanders bij Campagne! ‘Ik heb de hulp van president Poetin niet nodig!’

De verkiezingen in Amerika blijven één grote soap, volgens Amerikaanse veiligheidsdiensten probeert Rusland ditmaal de Democratische kandidaat Bernie Sanders een handje te helpen om te winnen. Wellicht dat Trump de Kremlin-trollen heeft teleurgesteld met zijn MAGA-beleid, of het is weer een broodje aap verhaal van de bovenste plank.

The Washington Post kwam met de bevestiging hierop, de veiligheidsdiensten hebben Sanders gewaarschuwd dat de Russen zijn campagne helpen. Sanders zelf zegt niks van steun te willen hebben van de Russen, want die zijn alleen maar uit om verdeeldheid te zaaien. Alhoewel de retoriek van Sanders over Trump nou ook niet bepaald ‘verbindend’ is.

„De inlichtingendiensten vertellen ons dat ze zich op dit moment in 2020 mengen in deze campagne. En ik zeg tegen meneer Poetin dat hij zich echt niet moet gaan bemoeien met de Amerikaanse verkiezingen”, zei Sanders vrijdagavond volgens persbureau Reuters tegen journalisten. „Ze proberen ons te verdelen. Ze proberen chaos te veroorzaken. Ze proberen haat te zaaien in Amerika.”

Het zou volgens de veiligheidsdiensten weer gaan om het verspreiden van nepnieuws en propaganda. De Russen proberen dus door middel van nepnieuws het socialisme van Bernie te verkopen, een bijzondere combinatie wel.

Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Rusland weer bezig is om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De Russen richten zich vooral op Trump én Bernie Sanders en proberen zo weer verdeeldheid te creëren👇🏻 pic.twitter.com/rHsx4sVocT — Tom van 't Einde (@tomvanteinde) February 22, 2020

De verkiezingsgekte zit nu al op ongekende hoogte, terwijl ze toch echt pas gaan stemmen in november. Het gaat dus alleen nog maar gekker worden!