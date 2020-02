Immigratiestop? Richard de Mos wil een referendum over ‘ongebreidelde bevolkingsgroei’!

Als het aan het Haagse gemeenteraadslid en ex-wethouder Richard de Mos ligt, mogen Nederlanders binnenkort weer naar de stembus om de herintreding van het referendum te vieren. De Mos wil namelijk dat een referendum de koers zal bepalen over hoe we moeten omgaan met de ongeremde bevolkingsgroei met als grote boosdoener de massale immigratie.

In een noodkreet op TPO waarschuwt De Mos dat de bevolkingsgroei de komende jaren door het dak zal gaan. “De elite van dit land gaat door met het volbouwen van onze al overvolle steden en houdt de immigratiesluizen wijd open”, aldus het bezorgde Haagse gemeenteraadslid.

De Mos heeft natuurlijk een punt, want zoals hij zelf duidelijk en gestaafd door cijfers samenvat:

“In 2024 tikken we versneld de 18 miljoen mensen aan. En mogelijk in 2039 zelfs 19 miljoen. Jaar na jaar blijkt immigratie daarvan de aanjager. 82.000 immigranten per jaar structureel erbij, is de verwachting. En deze trend houdt voorlopig aan zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit terwijl ons land piept en kraakt onder de forse bevolkingsgroei. Zeker in de grote steden. In mijn stad, Den Haag groeien we tot 2040 met 80.000 mensen. Ter vergelijking: Dat is meer dan het inwonertal van de stad Schiedam (78.000 inwoners).”