Impeachment Trump lijkt over: ‘Hij zat fout, maar niet fout genoeg’

De soap rondom een mogelijk impeachment van de president Trump lijkt alweer zijn einde te naderen. Partijgenoten van Trump – die de meerderheid in handen hebben in de Senaat – erkennen dat Trump een fout heeft gemaakt. Maar de fout is bij lange na niet ernstig genoeg om hem hiervoor af te zetten. Daarmee lijkt een eind te komen aan de heksenjacht gestart door de Democraten.

Naar alle waarschijnlijkheid zal Trump komende week worden vrijgesproken. Dan kan iedereen weer bezig met belangrijkere zaken. Enkele Democratische kandidaten kunnen zich dan ook weer focussen op de campagnes.

Toch was het impeachment-proces voor sommige Republikeinen het geschikte moment om ‘af te rekenen’ met de president. Zij hadden kans om schoon schip te maken en te laten zien dat ze als Republikein zeker niet altijd pro-Trump zijn.

,,Het feit dat iets voldoet aan de voorwaarden voor impeachment wil nog niet zeggen dat het in het belang van het land is om de president uit zijn ambt te zetten.”

Toch is Trump de grote winnaar in dit impeachment-circus. Biden – als belangrijkste tegenkandidaat van The Don – heeft een flinke deuk opgelopen qua reputatie. Hij gaat namelijk de boeken in als politicus die zijn zoon een baantje gaf door middel van politieke druk.

De grote vraag is of de Democraten een effectieve stok hebben om Trump mee te slaan. Dat zullen we de komende tijd gaan zien!