Kabinet vestigt alle hoop op nieuw aso-azc, maar blijft bij hetzelfde absurde faalbeleid

Morgen opent het nieuwe aso-azc in Hoogeveen haar deuren. Criminele asielzoekers worden daar op een hoopje gepropt en mogen er niet weg. Maar we noemen het geen gevangenis. Toch is het kabinet bang dat het niet gaat helpen. Eigenlijk omdat het kabinet niet lijkt te wíllen dat het gaat helpen.

Criminele asielzoekers die de boel op stelten zetten en waar men niet van af komt. Figuren die meestal uit Marokko, Algerije, Tunesië of uit vergelijkbare ‘veilige landen’ komen, en waar de politie in 2018 maar liefst 4600 keer voor moest uitrukken. Het lijkt elk jaar weer erger te worden. En de hoeveelheid onwil bij het kabinet om er wat aan te doen, stijgt net zo hard mee.

Uit een evaluatie eind vorig jaar valt te lezen hóé ver men daar in is gegaan. Zo werden eerdere aso-azc’s, die dus een oplossing moesten zijn voor de hierboven genoemde doelgroep, juist bijna niet bezet door precies die doelgroep! Precies die soort asielzoekers kwamen ‘in beginsel niet in aanmerking’ voor die azc’s…

Ook het doel van het azc: ‘gedragsverandering’, kwam niet van de grond. De ‘strafplaatsing’ mocht namelijk eerst maar drie, en later zes, maanden duren. En dan was er ook nog eens véél te weinig personeel. Daardoor kan er geen dossier worden opgebouwd en dus kan er geen strafmaatregel worden opgelegd. Politieke onwil door bureaucratische nonsens.

En met het nieuwe aso-azc zal het niet beter gaan. Ja, wie er terechtkomt mag het terrein niet meer af. Daar staat wel tegenover dat plaatsing van Marokkaanse of Algerijnse asielzoekers, wat nu dus wél mag, hun uitzetting niet in de weg mag staan. En wie gaat er nou Marokkaanse asielzoekers in zo’n afgesloten aso-azc plaatsen, als je eindelijk een kans hebt op een terugkeerafspraak met Marokko? Oh en dat probleem van die onderbezetting blijft nog steeds. Gaat dus echt geen succes worden, ben ik bang.