Kamer-onderzoek naar financiering moskeeën maakt flinke progressie! ‘Marokkaanse moskeeën geven AIVD gelijk, orthodoxie is gevaarlijk!’

Deze week draait het voornamelijk om het Kamer-onderzoek naar de financiering van moskeeën. Ook in Den Haag zijn ze wakker geworden, de buitenlandse financiering is levensgevaarlijke voor toekomstige – en huidige – generaties. Radicalisering viert hoogtij dagen namelijk. De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland geeft de AIVD helemaal gelijk, financiering van buitenaf is levensgevaarlijk!

Vicevoorzitter Saïd Bouharrou roept dan ook op dat ouders beter gaan controleren wat hun kinderen te horen en zien krijgen op scholen en moskeeën. De druk is namelijk enorm, orthodoxen hebben inmiddels zo’n prominente rol binnen de gemeenschap dat gematigden gewoon buiten worden gesloten.

Bouharrou meent dat er zo’n 20 moskeeën zijn die ultra-orthodox zijn en een gigantische invloed hebben. Aan de media en sociale media de taak om keihard tegen deze haatpredikers in te gaan. Volgens Bouharrou kan de overheid dit niet omdat je dan al snel de grondwet overtreedt – namelijk vrijheid van godsdienst.

Dit is een goed punt dat Bouharrou aankaart, de overheid kan vrij weinig doen zonder de grondwet te overtreden. Dus of de grondwet moet worden gewijzigd of de media moeten haar verantwoordelijkheden oppakken. Dit laatste zullen we niet snel zien van vele linkse wegkijk-krantjes.

Enig smetje op het verhaal van Bouharrou: hij kwam weer met het broodje aap verhaal op de proppen dat moslims hebben meegeholpen aan de bevrijding van Nederland. Dit verhaal is helaas voor hem al tientallen keren ontkracht, maar ja een hardnekkig mythe verdwijnt niet zomaar.