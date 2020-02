Kernenergie lijkt eindelijk wind mee te krijgen, ook bij links

De steun voor kernenergie lijkt in Europa steeds groter te worden. Het KNMI heeft zich er in Nederland positief over uitgelaten en zelfs in het duurzaamheidswalhalla, Zweden, neemt de steun toe. De Finse Groenen lijken ook te draaien. Toppie!

Die krampachtige emotionele reflex van klimaatlinkies wanneer ze ‘kernenergie’ horen, lijkt steeds meer te ontspannen. Dat komt (helaas) niet doordat ze ineens vatbaar zijn geworden voor redelijke argumenten. Want ‘eng, duur, smerig en gevaarlijk’ zijn dan nog steeds de hoofdargumenten.

Nee, voor een deel komt het door het langzaam verdwijnen van die oude anti-kernenergie-hippies, die moeten plaatsmaken voor de jeugd, die er met frisse ogen naar kijkt. Het VN-klimaatpanel IPCC en het Internationale Energie Agentschap (IEA) zijn ook drijvende krachten achter het verspreiden van het kernenergie-gospel. Die worden beide (vooral door links) gezien als degelijke en betrouwbare organisaties, dus dan komt de boodschap natuurlijk ineens wél over.

En wat ook meehelpt is dat klimaatbeleid op nationaal en EU-niveau, niet echt zoden aan de dijk lijkt te zetten. Nederland heeft slechts ~5% groene stroom door wind- en zonneparken en uit zo’n beetje alles blijkt dat we klimaatdoelen niet gaan halen zonder kernenergie. Zelfs met kernenergie is het nog maar de vraag of we het gaan halen. Maar waar jarenlang een apocalyptisch scenario is geschetst, is het simpelweg niet te verdedigen om een ‘troefkaart’ als kernenergie niet in te willen zetten omdat het eng en gevaarlijk kan zijn.