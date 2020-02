Kijk! Prutshistoricus: ‘Er gaan meer mensen dood aan nootallergie dan aan terrorisme. Dus eerst de noten aanpakken!’

Gisteravond wist historicus Yuval Noah Harari om terrorisme in Europa eens even goed te onderschatten. We hoeven ons helemaal nergens zorgen over te makken, aldus de Israëlische historicus. Want notenallergie is veel gevaarlijker!

Het was gisteravond weer eens even wegwuiftijd bij De wereld draait door, waar Matthijs van Nieuwkerk weer eens plaatsmaakte voor Adriaan van Dis om een avondje gasten te ontvangen. Ditmaal was de Israëlische geschiedkundige Yuval Noah Harari te gast, die een beetje het gevaar van terrorisme in West-Europa mocht relativeren. Ach, vond de man uit Haifa, het stelt helemaal niets voor. Het is slechts “theater”.

Het echte gevaar? Dat zijn de noten (want notenallergie!) en obesitas (Coca-Cola is erger dan al-Qaeda!). Maar al die lieve ISIS-lui die staan te popelen om onze maatschappij te ontwrichten? Nah, het is bijna een soort satire.

Dat is natuurlijk pijnlijk naïef gedacht. Want alhoewel het klopt dat er op jaarbasis niet veel mensen overlijden door terroristische aanvallen, is dat niet omdat we niets doen. Inlichtingendiensten werken de klok rond om terroristen op te sporen nog vóórdat ze hun bloederige karweitje hebben kunnen uitvoeren. Dat er niet meer mensen overlijden bij aanvallen, is niet doordat terroristen geen reeël gevaar vormen maar omdat er veel geld en tijd geïnvesteerd wordt in het voorkomen van die aanvallen. Het succes van de preventieve bestrijding van terrorisme betekent niet dat het laatstgenoemde geen aanzienlijk gevaar is.

Daarnaast is “los eerst probleem x op voordat je aan probleem y begint” gewoon een gigantische drogreden. De overheid is een grote organisatie, met meerdere departementen met allemaal hun eigen specialisme. Heus, ze kunnen bij Gezondheidszorg best aan de gang met het genezen van notenallergie terwijl ze bij Justitie vechten tegen terrorisme. Dat hoeft niet in een bepaalde volgorde; dat kan gewoon helemaal tegelijkertijd.

Wie gaat het Yuval even vertellen?