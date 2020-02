Knetter! Niet-bestaande stikstofcrisis kost levens: maximumsnelheid omlaag voor HULPDIENSTEN

De groene lobby gaat letterlijk over lijken. De komende verlaging van de maximumsnelheid gaat vrijwel zeker levens kosten: de limiet voor hulpdiensten met zwaailichten en sirenes gaat tegelijkertijd namelijk ook om laag van 170 naar 140. Dit betekent dat het minuten langer kan duren voordat een ambulance bij een noodgeval aankomt.

Directeur Hans Janssen van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid slaat dan ook alarm. Hij legt uit dat noodvoertuigen maximaal 40 kilometer pur eer harder mogen rijden dan andere auto’s. “Dus mogen we nu nog 170 rijden. Dat doen we niet heel vaak, maar het gebeurt. Als je bijvoorbeeld naar een reanimatie gaat, telt elke seconde. Dan wil je je niet in hoeven houden.”

Dat lijkt me een understatement van formaat, inderdaad. Het gevolg van deze idiote verlaging — die totaal geen nut heeft omdat andere landen ons voorbeeld totaal niet volgen! — is dat de aanrijtijden (significant) langer kunnen worden.

Kun je je voorstellen hoe dat voelt? Je partner heeft een hartaanval, en jij zit letterlijk 2 of 3 minuten langer met je handen in het haar omdat GroenLinks en D66 vonden dat er iets gedaan moest worden aan een totaal neppe “stikstofcrisis”?

Het ergste van dit alles is dat Janssen hoogstwaarschijnlijk gelijk heeft wanneer hij stelt dat de idioten in de Tweede Kamer en het kabinet hier waarschijnlijk niet eens over nagedacht hebben toen ze deze afspraak met elkaar maakten.

D66 én GroenLinks houden heel het land in gijzeling en zijn bereid om over lijken te gaan om hun Grote Groene Droom te verwezenlijken. Het is een gróf schandaal.

