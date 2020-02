LEUGENAARS: enorme ‘rekenfout’ gemaakt in klimaatplan. Kosten voor huiseigenaren VEEL hoger

Dit kabinet is werkelijk verrot tot op het bot. Als er ergens over gelogen kán worden doen Rutte en kornuiten dat. Ze zijn gewoon niet in staat om de waarheid te vertellen; zeker niet over onderwerpen die de kiezer aan het hart (of de portemonnee) gaan.

Het nieuwste voorbeeld wordt vandaag bekend gemaakt door het Algemeen Dagblad. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is, aldus de krant, gedwongen toe te geven dat huiseigenaren en woningcorporaties “fors meer geld” kwijt zijn om de idiote klimaatplannen van het kabinet uit te voeren. “Het gaat,” aldus het PBL, “om grote bedragen.”

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 135 DDS-lezers gingen u al voor!

Vorig jaar rekende het PBL uit wat de kosten van het Klimaatakkoord zouden zijn. Eén van de maatregelen van het onzalige plan is dat maar liefst 1.5 miljoen huizen in tien jaar tijd “beter geïsoleerd” moeten worden… en van het gas af moeten gaan. Woningcorporaties moeten daarin de leiding nemen.

Diezelfde corporaties hebben naar de berekening van het PBL gekeken en concludeerden al heel snel dat er niets van klopte. Hele kostenposten waren niet meegenomen.

Nu zegt het PBL dus dat de woningcorporaties gelijk hebben. Zo is er bijvoorbeeld “geen rekening gehouden met de extra kosten die aannemers bij een verbouwing in rekening brengen voor winst en risico.” Zoals PBL-onderzoeker Nico Hoogervorst stelt, “Een aannemer wil winst maken en brengt daarvoor vaak een vast percentage in rekening. Dat hebben we niet meegenomen terwijl het wel relevant is.”

Goh, zou je denken? Je bedoelt dus dat aannemers tot jullie grote verrassing winst willen maken? Dat het for profits zijn, niet charitatieve instellingen?

Oh, en dan zijn we er nog niet. Het PBL ontdekte ook dat — hier zult u van schrikken — “architecten, constructeurs en installatieadviseurs” een hoger bedrag zullen vragen als geplande renovaties worden uitgebreid vanwege het Klimaatakkoord.

Dus, hoeveel hoger kost het onzinnige plan dan? Volgens woningcorporaties vallen de kosten 40 tot 50 procent hoger uit. Hoogervorst zegt dat dit niet klopt. Echt niet! Hoeveel hoger dan wel? Hij weet het niet. Hij kan geen percentages noemen… maar geeft wel toe dat het om “forse bedragen” gaat.

Een verzoek aan lezers van DDS: Michael van der Galien is niet alleen eigenaar van deze mooie website, hij is ook de enige Nederlandse blogger met impact in Amerika! Door hem te steunen op BackMe kun je hem nu drie keer per dag (extra) lezen: elke dag krijg je in de ochtend een kort ontbijt in de vorm van een blogpost over het laatste nieuws uit Amerika, in de middag rond drie uur krijg je vervolgens een keiharde rant over het laatste Nederlandse nieuws, en — exclusief voor mijn sponsors — krijg je voor het slapengaan een email met een column over een willekeurig onderwerp. Je krijgt dit al vanaf 1 euro per maand. Steun hem dus — 135 DDS-lezers gingen u al voor!

Dit is werkelijk ongelooflijk… en het ergste is dat iedereen met verstand van zaken al meteen aangaf dat de kosten hoger zouden zijn. Het kabinet vond dat echter totaal niet interessant. Want het klimaat! Wat maakt het uit hoeveel woningcorporaties en gewone huiseigenaren moeten betalen om die plannen uit te voeren? HAHAHA, hadden ze zelf maar de politiek in moeten gaan zodat ze zich geen zorgen hoefden te maken over hun persoonlijke financiën. LOSERS.

Het is officieel: Rutte III is veruit het meest kwaadaardige kabinet uit de moderne geschiedenis.

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.