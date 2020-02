Mooi begin! Drie verdachten aangehouden wegens smerig kopschoppen buschauffeur

De politie heeft drie jongeren aangehouden die verdacht worden van het ernstig mishandelen van een buschauffeur in Uithoorn. De buschauffeur schoot een bejaard stel te hulp die door een groep jongeren werd lastig gevallen. De groep richtte zich vervolgens op hem. Er ontstond een knokpartij en uiteindelijk werd de buschauffeur meerdere keren tegen z’n hoofd geschopt!

Een zware hersenschudding, een beschadigd oog, en het hele gezicht bont en blauw. Dat heeft de buschauffeur overgehouden aan zijn poging om het bejaarde stel te willen redden.

De beelden van (een deel van) het gevecht zijn hier te zien op Dumpert.nl. Daar lijkt het erop dat de buschauffeur op een gegeven moment niet meer weet wie onderdeel is van die treiterende groep en wie het gevecht juist probeert op te breken. Hij wordt dan ook van alle kanten belaagd én een van de knaapjes die hem in het begin weg probeert te trekken, geeft hem nog geen halve minuut later de eerste trap tegen z’n hoofd.

De politie zegt zoveel mogelijk beeldmateriaal en getuigen te willen horen voor hun onderzoek. Schijnbaar zijn er inmiddels zoveel incidenten van bedreigingen, vernielingen en ‘ernstige overlast’ geweest, dat ze in Uithoorn niet meer spreken van ‘een incident’.

En wat moet je er verder over zeggen? Ik word er moedeloos van, want de kans is ontzettend groot dat er niet echt wat gebeurt. Wat aanhoudingen hier en daar, een taakstrafje met een voorwaardelijke celstraf erbij. Wat morele verontwaardiging door hoogwaardigheidsbekleders en dat was het wel. En met een beetje pech vallen die straffen nog lager uit omdat de jongeren met hun smoel op internet staan. Absurd.