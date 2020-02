Nigel Farage voorspelt: ‘Over tien jaar hebben we GEEN EU meer’

Laat Farage in vredesnaam, alsjeblieft, een profeet zijn. Want als hij gelijk krijgt, krijgt Nederland uiteindelijk zijn soevereiniteit terug. Dat zou ronduit geweldig zijn.

In mijn exclusieve column voor BackMe-sponsoren schreef ik gisteravond dat ik stinkend jaloers ben op onze Britse vrienden. Ik zag hoe ze gisteren feest vierden en hoe ongelooflijk blij ze waren dat ze hun soevereiniteit terug hadden. Al die filmpjes en foto’s… Ik werd er gewoon kotsmisselijk van. Niet omdat ik ze het niet gunde — in tegendeel — maar omdat ik zó graag wil dat wij hetzelfde gevoel zouden ervaren. Dat gisteren ook voor ons Onafhankelijkheidsdag was — Nexit Day!

Helaas, dat was niet zo. We konden alleen maar toekijken hoe Britten hun nationale trots terugvonden.

Nou, vandaag heb ik goed nieuws voor mede-Nexiteers: Nigel Farage is ervan overtuigd dat er over tien jaar helemaal niet zoiets is als een Europese Unie — niet als politieke eenheid, tenminste. Volgens hem — de man die aan de wieg stond van Brexit en daar maar liefst 27 jaar lang voor gestreden heeft — is Brexit de voorbode van het uiteindelijke uiteenvallen van de EU… Europa zal, zegt hij, uiteindelijk transformeren in een continent “van bevriende, soevereine landen die samenwerken.”

Kijk maar.

Tijdens een speciaal ingelaste Farage-show op LBC gisteravond herhaalde hij dat standpunt. Hij is ervan overtuigd dat Brexit slechts het eerste dominosteentje is. Hierna zullen er veel meer stenen vallen, tot de EU uiteindelijk helemaal uit elkaar spat.

Laten we het in vredesnaam hopen. Want wat gekken als Guy Verhofstadt van plan zijn is ronduit éng. Deze mafketels gaan steeds verder. Als zij hun zin krijgen hebben we over tien jaar geen “soevereine staten” meer op het continentale Europa, maar een nieuwe Sovjet Unie.

En nee, dat is geen overdrijving. Dat is werkelijk wat deze engnekken willen.

