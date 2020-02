Oei! CDA en Farmers Defence Force gaan elkaar verbaal te lijf: ‘Jullie taalgebruik is ongepast!’

Zojuist tijdens het Boerenprotest in Den Haag hebben het CDA en FDF openlijk een confrontatie met elkaar gehad. CDA is van oorsprong een partij met veel steun vanuit de boerensector, maar de actiegroepen moeten helemaal niks meer hebben van het CDA. Dit zorgde voor een verhitte discussie. CDA lijkt definitief haar stempel als boerenpartij te gaan verliezen!

Onder de boeren verliest het CDA rap veel steun. Liever vandaag dan morgen nog zien veel boeren dat het CDA – en de CU – de stekker uit het Kabinet trekt. Een lastige keuze voor het CDA, aangezien zij maar al te graag de macht willen behouden.

„Willen jullie dat het CDA de stekker uit het kabinet trekt?” De boeren reageerden met gejuich. „Als ze dat doen, gaan jullie dan weer op ze stemmen?”, vroeg Van den Oever vervolgens, waarop de boeren weer juichten. Daarna stelde hij de vraag: „En als ze dat niet doen, zeggen we dan ons lidmaatschap op?”

FDF is van mening dat het CDA zich niet hard genoeg inzet voor het belang van de boeren. Volgens het CDA onterecht, zij zien zichzelf nog steeds als een rasechte boerenpartij. Toch zien de boeren liever acties die hun helpen dan keer op keer loze beloftes.

„Wij zijn nog steeds jullie bondgenoten. We gaan onze inzet verdubbelen om dingen gedaan te krijgen.” FDF-voorman Van den Oever antwoordde: „We twijfelen niet aan jullie boerenhart, maar wel of jullie het hard genoeg gebruiken. We geven jullie nu een kans, maar maak het waar. We schudden jullie nu de hand, maar we geven hem maar een keer.”

Ook Thierry Baudet was uiteraard aanwezig om de boeren een hart onder de riem te steken. FvD profileert zich namelijk wél als boerenpartij. Want die hele stikstofcrisis is één en al nonsens aldus Baudet. Het is een puur administratief probleem, dat gemakkelijk kan worden opgelost!

Ook @thierrybaudet van Forum voor democratie is aanwezig. “Er is geen stikstof probleem!” pic.twitter.com/s8HSmikyZg — Marouscha van de Groep (@marouschavdg) February 19, 2020