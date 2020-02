Ongelooflijk! ‘Roverheid’ in volle glorie: ‘Binnenkort moeten burgers gaan betalen voor hun eigen belastingaangifte’

Nee, het is geen satire. Minister Knops had waarschijnlijk verloren met steen-papier-schaar en moest dit lullige nieuws maar naar buiten brengen. De boodschap: het is goed mogelijk dat we binnenkort moeten gaan betalen om onze belastingaangifte in te vullen. Het systeem, DUO, is namelijk niet gratis. Het wordt gemaakt en geleverd door private bedrijven. Er hangt dus een prijskaartje aan, een prijskaartje dat wij binnenkort mogen gaan betalen.

De dienst komt met een prijzenkaartje, bedrijven moeten nu al betalen. Het zou goed kunnen dat wij in de nabije toekomst dus ook moeten gaan betalen. Want gratis bestaat immers niet. Wel jammer dat de overheid ons niet iets cadeau doet, gezien het feit dat de belastingdruk enorm is in dit land.

“Gratis bestaat niet”, aldus de minister. “Er moet nu al betaald worden voor bepaalde middelen.”

Ondernemers zijn al niet blij dat ze sinds deze maand moeten betalen, maar ook ‘normale’ burgers moeten er aan geloven. Wanneer dat is nog onduidelijk, zelf denkt Knops dat het nog niet zo’n vaart zal lopen. Maar als het nog niet zo vaart zal lopen, waarom dan nu al deze negatieve boodschap naar buiten brengen?

We kunnen vroeger of later dus weer onze portemonnee gaan trekken mensen!