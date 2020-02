Ronald Plasterk gaat los: ‘Guy Verhofstadt is verantwoordelijk voor Brexit, andere landen zullen volgen’

Zo, het is vandaag wel feest voor ons, Nexiteers zeg. Konden we eerder vandaag al berichten dat Nigel Farage voorspelt dat de Europese Unie over tien jaar niet meer bestaat, en dan komt PvdA’er Ronald Plasterk ook nog eens even met een tweet waarin hij duidelijk maakt dat meer landen het voor gezien houden. En dat komt allemaal, aldus Plassie, door Guy Verhofstadt.

De radicaal-linkse Europese megalomaan zorgt er met zijn dictatoriale strapatsen namelijk voor dat hele volken het niet meer zien zitten in de EU. Of, zoals Plasterk het verwoordt:

“Droevig genoeg is Guy Verhofstadt verantwoordelijk voor Brexit door zijn niet-aflatende streven naar een ‘steeds hechtere unie, die mensen helemaal niet willen (zoals ze duidelijk maakten in referenda in Frankrijk en Nederland),” schrijft Plasterk. “En hij gaat door net zolang tot andere naties de buik ook vol hebben van een “unie die je nooit kunt verlaten.”

Nou, nou, van Plasterks lippen naar Gods oren. Een onafhankelijk, soeverein Nederland? Ja, ja, JA. Het liefst vandaag nog, maar als we daar — net als Nigel Farage — 27 jaar lang voor moeten strijden is dat het ook prima waard.

Alleen heb ik wel een vraag. Plasterk ontpopt zich steeds vaker tot realistische EU-criticus. Hartstikke mooi om te zien, daar niet van, maar waarom was hij niet half zo kritisch toen hij minister was? Waarom hield hij toen zijn mond over dit soort belangrijke vraagstukken, terwijl hij juist toen een enorme impact kon hebben?

