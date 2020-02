Ruzie! Haatimam zoekt ruzie met onderzoekscommissie in verhoorzaal Tweede Kamer: ‘Jullie willen mij de mond snoeren!’

Het ging er pittig aan toe bij het verhoor van imam Suhayb Salam in Den Haag. Ook werd pijnlijk duidelijk dat salafisten gemakkelijk misbruik kunnen maken van onze vrijheden in de grondwet om met hun haat-preken kinderen te beïnvloeden. Het verhoor kreeg een kinderachtig slot door een potje welles-nietes-schreeuwbrij.

Een erg constructief verhoor kunnen we het niet noemen. Imam Salam kwam duidelijk om flink wat oorlog te maken, ook wist hij als geen ander in de rol van slachtoffer te kruipen. Wat toch weer knap is want zijn Alfitrah moskee is zeker niet zuiver op de graat.

Salam slaat de spijker op zijn kop. Salafisten maken misbruik van de Nederlandse vrijheden om kinderen haat te leren. Geen verjaardagen vieren, geen Nederlandse feestdagen, geen handen schudden, geen verdraagzaamheid en geen vertrouwen hebben in 'ongelovigen'. pic.twitter.com/EQ5scv82pb — Sonny Spek (@sonnyspek) February 19, 2020

Volgens de imam was het hele verhoor een grote poppenkast, want de beste man is zich van geen kwaad bewust. Afkappen van Salam had weinig zin want de man tierde gewoon keer op keer verder. Zelfs nadat zijn microfoon werd uitgezet.

Alfitrah en het bestuur hadden sowieso helemaal geen zin in dit onderzoek, want dit zou oneerlijk zijn. Vanwege hun ‘islamitische principes’ hebben ze bezwaar getekend hiertegen, de rechtszaak hiervan kunnen we overmorgen zien.

We zullen zien hoe de rechter dit beoordeeld.

Waar het gisteren nog een constructieve dag was, is de toon ditmaal 180 graden gedraaid. Meningen en mensen staan lijnrecht tegenover elkaar. Dit gaat nog wel een staartje krijgen.