Transgender eist excuses van de overheid! ‘Om vrouw te worden, moest ik me laten steriliseren!’

Hedendaagse transgenders hebben het maar makkelijk, wie zich vroeger wilde laten ombouwen had een zwaardere toekomstperspectief dan de huidige generatie. Tot 2014 moesten transgenders zich laten steriliseren van de overheid voordat de operaties begonnen. Nu strijdt Willemijn van Kempen voor erkenning; want de overheid heeft haar leed aangedaan!

Uiteraard is Van Kempen blij dat de moderne generatie van transgenders het een stuk makkelijker heeft dan vroeger. Ook wil ze niet per se een zieligheidsverhaal ophangen, ze wil dat mensen in Nederland weten wat voor onrecht transgenders vroeger is aangedaan. Verplichte sterilisatie onder transgenders is onder veel Nederlanders een onbekend fenomeen.

Van Kempen is van mening dat de overheid transgenders in het verleden veel leed heeft aangedaan, het idee van niet voortplanten als transgender-zijnde is een achterhaald concept aldus Van Kempen.

‘Het is net als met misbruik: je voelt jezelf medeverantwoordelijk. Het duurde lang voordat ik inzag dat het niks met mij te maken had. Het is mij toch echt overkomen.’

Zelf was ze niet liever niet naar buiten gekomen met haar verhaal, toch zag ze het als het plicht. Zeker nu die hele aandachtshype met Nikkie Tutorials nog gaande is, is er flink wat momentum, dus qua timing heeft ze een goed moment gekozen.

‘Het liefst schik ik het in der minne met de staat. Maar ik doe wat nodig is. Ik ben geen opgever.’

In deze tijd van intersectionaliteit, waarin alles wordt verdeeld in hokjes van slachtoffers en daders – zie het slavernij-debat of het mannen- vs. vrouwen-debat – is er een grote kans dat de overheid het boetekleed moet aantrekken.