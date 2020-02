Verrassing! VVD wéér partij met meeste integriteitsschendingen

Uit de Politieke Integriteitsindex blijkt dat de VVD alwéér de partij is met de meeste integriteitsschendingen. Van de 42 schendingen die zij hebben geconstateerd, zijn er maar liefst 10 voor de VVD! En het CDA kan er ook wat van!

De onderzoeker en emeritus-hoogleraar van de Vrije Universiteit, Leo Huberts, weet dit goed te verklaren. Bij de VVD zitten namelijk meer mensen die banden hebben met het bedrijfsleven. Ook hebben ze vaak portefeuilles als financiën en vastgoed, waardoor het al snel een potentiële ‘integriteit schendende cocktail’ van belangenverstrengelingen wordt.

En buiten dat is er ook een gebrek aan moreel besef. Denk aan Klaas Dijkhoff met z’n wachtgeld en reiskostenvergoeding ‘want ik heb daar recht op’. Kan zijn, maar dat betekent niet dat je het ook moet doen!

Ergens wisten we dit eigenlijk allemaal al. Het probleem is alleen dat er verrekt weinig aan gedaan is om dit tegen te gaan. Ja, een VVD-integriteitscommissie die een beetje peutert, rondneust en dat ‘onderzoek doen’ noemt. Die kan dan niks vinden en geeft z’n stempel van goedkeuring, klaar! En dan kijkt diezelfde commissie een jaar later een beetje dom uit de ogen als één van de door hun goedgekeurde politici een paar ton achterover drukt, of ergens in de top van het bedrijfsleven is beland, toevallig in de sector waar hij profiteert van z’n eigen wetgeving. En de samenleving blijft die schade maar incasseren, keer op keer weer…