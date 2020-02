Vuile smeerlap! Pedo-activist Nelson M. – die op de NPO verscheen – opgepakt voor bezit van kinderporno!

Zojuist is bekend geworden dat de smeerlap Nelson M., beter bekend als de ‘pedo-activist’ die afgelopen week op de buis verscheen, is opgepakt wegens bezit van kinderporno. Nadat hij al een uitgebreid podium had gekregen bij de UvA en hij ook nog eens zijn smerige levensvisie deelde op tv was het niet lang wachten op de arrestatie. Hij ontkende in eerste instantie iets met de pedoclub Martijn te maken te hebben, maar ondertussen had hij wel kinderporno. Wat een verrassing…..

Bij de aflevering van ‘Danny op Straat’ kregen we een goed inkijkje in de gedachtewereld van de pedo-gek Nelson M.. Die zichzelf neerzette als slachtoffer. Op Twitter profileert hij zich als de emancipator van het pedofiele gedachtegoed door met zijn account, ‘Het kinderbevrijdingsfront’, walgelijke Tweets naar buiten te sturen.

Maar niet lang meer gelukkig. De politie heeft een inval gedaan bij het huis van Nelson M. waar ze dus kinderporno vonden. De inval is onderdeel van een groter onderzoek naar kinderporno in Nederland, gelukkig had de politie deze man al veel langer op het oog.

De inval heeft niks te maken met de commotie van afgelopen week, het gaat dus om iets wat langer bezig was.

Toch was het hartstikke goed van de NPO om deze aflevering van ‘Danny op Straat’ uit te zenden. Heel Nederland reageerde geschokt en verontwaardigd, maar eigenlijk was het een goede ‘wake-up call’. Ook in Nederland hebben we genoeg van zulke smeerlappen rondlopen, en nog erger: er zijn zelfs columnisten of andere Goedmensen die pedofilie proberen te normaliseren of goed te praten.

De aflevering heeft een publiek debat in gang gezet, en dat is naar mijn mening heel goed. Want waar staan wij voor als samenleving? Willen wij dit als normaal zien? Ik in ieder geval niet!