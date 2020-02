Walgelijk! Graaiende lokale overheid verhoogt belastingen met draconische stijgingen: ‘Nodig voor dynamiek!’

Ziet u dat kleine beetje koopkrachtstijging waar Mark Rutte, de VVD en het gehele kabinet flink veel reclame hebben gemaakt dit jaar? Haha, die verdwijnt mooi weer hoor. De gemeentes komen die inpikken met hun draconische lastenverzwaringen, met namelijk aan de ozb – de belasting voor huizenbezit. De verhogingen worden doorgevoerd vanwege al het beleid dat de Rijksoverheid heeft afgestoten richting de gemeentes en hen daar ook meteen maar financieel verantwoordelijk voor gemaakt.

Ja, het gaat nog altijd economisch goed met Nederland. Maar desondanks: trek de broekriem maar weer aan, want we gaan met z’n allen lekker meer betalen aan de gemeentes. Op sommige plekken mogen mensen tot wel €220 meer dokken aan hun lokale overlords. Dus wat zeggen we dan tegen die door de eeuwig glimlachende Mark Rutte beloofde koopkrachtstijging? Poef! Verdwijnt als sneeuw voor de zon, omdat de gemeentes moeite hebben om zaken te betalen die het kabinet enkele jaren geleden heel slinks bij hen over de schutting kieperde:

“In 353 van de 374 gemeenten (telling 2019) gaan bewoners meer belasting betalen. De verhoging van 5,2 procent is vier keer hoger dan de verwachte inflatie (1,3 procent) én een stuk hoger dan vorig jaar: toen betaalden we gemiddeld 3,4 procent meer aan onze gemeente. In de gemeente Laarbeek stijgen de lasten het sterkst: bewoners betalen dit jaar zo’n 220 euro meer. In een persbericht legt de gemeente uit dat dat nodig is ’om de dynamiek in onze Laarbeekse samenleving te waarborgen en het voorzieningenniveau te handhaven’.”

Het is een kwalijke trend: iedere promille economische groei wordt direct weer wegbelast. Nederlanders zitten al twintig jaar op exact hetzelfde inkomstenniveau, ondanks dat de economie sinds het begin van de eeuw wél gegroeid is. Grof schandaal? Jazeker. De overheid gooit en verkwist een hoop centen. Als het niet de ambtenaren van Mark Rutte zijn, dan wel die van de burgemeester. En dan ook weer dankzij Mark Rutte en z’n sneaky decentralisering.

Hoe dan ook: u bent de pineut en mag de poeplap trekken. Mooi, hè, leven in een land waar de VVD al tien jaar aan de macht is?