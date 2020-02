Wie had dit nu verwacht? ‘Proef met aardgasvrije wijken mislukt’

Het nobele streven van onze deug-coalitie om Nederland gasvrij te krijgen werd al vanaf het begin volop bekritiseerd. En terecht. Het is te radicaal, en het moet allemaal veel te snel. Nieuwe bouwprojecten die compleet aardgasvrij zijn vlotten ook nog niet zo. De kosten zijn gigantisch en niemand wil de huizen. Tsja, boontje komt om zijn loontje…

Een proefproject heeft tot nu toe absoluut niet geleverd wat de overheid had gehoopt. Het bouwen gaat gepaard met enorme kosten, vertraging – zoals bij alle grote bouwprojecten – en ook de tevredenheid is ver te zoeken.

Sommige projecten lopen op schema, maar er zijn tal van projecten die hopelijk achter lopen. Als dan eindelijk zo’n nieuwe, gasvrije wijk er staat zijn mensen nog steeds niet blij. Er is namelijk veel onduidelijkheid, men weet namelijk niet hoeveel je bespaart op je energierekening. Ook zijn de kosten van apparaten in de woningen ook vrij duur, iets wat tegenvalt voor kopers van deze huizen.

Bijkomend probleem is dat huizen die voor 1970 zijn gebouwd een kostenplaatje van zo’n 70.000 euro kunnen verwachten. Dit schrikt enorm veel mensen af, dus de vraag is hoe reëel de ‘verduurzaming’ zal zijn in de toekomst. Er moet flink wat subsidie tegenaan worden gegooid om iedereen een handje te helpen.