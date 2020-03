5 tips om gemakkelijk te besparen op al je verzekeringen, waar moet je allemaal op letten in 2020

Iedereen kent het fenomeen wel, je sluit een bepaalde verzekering af en kijkt er daarna jaren niet meer naar om. Aan de ene kant is dat natuurlijk logisch, verzekeringen zijn namelijk geen populair onderwerp in het dagelijkse leven. Ondertussen loopt de premiebetaling van je verzekeringspolis gewoon door en heb je helemaal niet meer door of de voorwaarden, dekking en premie nog marktconform zijn.

5 tips om gemakkelijk te besparen op al je verzekeringen

Gelukkig kun je jaarlijks in 5 minuten zien of het slim is om een andere polis af te sluiten door te beginnen met verzekeringen vergelijken. Het loont namelijk om met enige regelmaat al je polissen tegen het licht te houden, maar hoe werkt dat precies en waar moet je op letten? Wij helpen je op weg met 5 handige tips om te besparen op je verzekering.

1. Zorg er voor dat je aanvullende dekkingen alleen afsluit als het nodig is

Doorgaans hebben de meeste verzekeringen een basisverzekering die je kunt uitbreiden met allerlei verschillende aanvullende dekkingen. Je zult dit waarschijnlijk wel kennen van de zorgverzekeringen, maar ook bij talloze andere verzekeringen is het mogelijk om je aanvullend te verzekeren.

Soms zijn aanvullende dekkingen totaal onnodig, het is daarom slim om goed te kijken naar de inhoud van een aanvullende dekking. Breng daarna voor jezelf eerst in kaart hoeveel een eventuele schade je kan kosten en maak daarna de afweging of je deze risico’s kan dragen.

2. Is de verzekering die je wil afsluiten echt nodig?

Een vraag die je jezelf altijd moet stellen als je een verzekering gaat afsluiten is, heb ik de verzekering echt nodig? Het is slim om kritisch te kijken naar het risico dat je gaat afdekken met de verzekeringspolis, kijk vooral naar de eventuele kosten die het risico met zich meebrengt. Is het risico erg klein? Of zijn de kosten van eventuele schade erg laag? Dan is het vaak niet nodig om een verzekering af te sluiten.

3. Sluit een aantal verzekeringen af bij dezelfde verzekeringsmaatschappij

Over het algemeen zijn we in Nederland behoorlijk oververzekerd, iedereen heeft wel een zorgverzekering, autoverzekering, opstalverzekering of inboedelverzekering. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde Nederlander zelfs meer dan 4% van zijn inkomen aan verzekeringen uitgeeft. Nederlanders hebben gemiddeld 8 verschillende polissen en we zijn daarmee een van de koplopers in de wereld.

Door meerdere verzekeringen bij dezelfde verzekeringsmaatschappij af te sluiten kun je een fikse korting krijgen. Ook is het mogelijk om verzekeringen zoals een opstal, inboedel en aansprakelijkheidsverzekeringen gebundeld af te sluiten in een woonverzekering.

4. Regel al je verzekeringen via het internet

Tegenwoordig is het in de eerste plaats natuurlijk enorm eenvoudig geworden om een verzekering online af te sluiten, maar er zitten veel meer voordelen aan al je verzekeringszaken online regelen. Als je alle zaken online regelt betaal je doorgaans een lagere premie, kun je beschikken over al je belangrijke papieren in een centraal dashboard en is contact leggen met de verzekeraar een stuk eenvoudiger.

Omdat online verzekeraars geen dure kantoorpanden hebben, minder personeel hoeven in te zetten en omdat de administratiekosten lager liggen kan er een lagere premie worden aangeboden aan Nederlandse consumenten.

5. Zorg er voor dat je jaarlijks een vergelijking maakt van alle polissen

We raden je aan om één per jaar al je verzekeringen te vergelijken om te checken of je nog goed verzekerd bent, en of je een eerlijke premie voor je dekking aan het betalen bent. Het lijkt misschien een hele klus als je weinig ervaring hebt met vergelijken.

Het is echter super simpel, kies een van de verzekeringen die je wil vergelijken, vul de benodigde gegevens in, vergelijk alle verzekeraars op premie, voorwaarden en dekking en stap over in 5 minuten! Besparen op je verzekeringen is dus helemaal niet moeilijk meer, we hopen dat je onze tips gaat toepassen en wensen je veel succes.