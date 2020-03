Advocaten willen ook ‘lockdown’ voor rechtbanken. Alles moet dicht tot april volgens advocaten

Als het aan strafrechtadvocaten ligt zullen rechtbanken en gerechtshoven per direct de deuren sluiten tot de crisis is overgewaaid. Als het aan hun ligt is het beter dat ook de rechtszaken die komende weken staan gepland worden verschoven. Rechtszaken die niet noodzakelijk zijn moeten niet doorgaan. Vanuit vele sectoren horen we nu steeds meer geluiden dat er een algemene ‘lockdown’ moet komen.

Zelfs wordt er een oproep gedaan naar de politie: houd alleen verdachten aan van serieuze feiten. Dit zou het beste zijn in deze crisistijd aldus de twee verenigingen van Strafrechtadvocaten, NVSA en NVSJA.

“De verspreiding van corona blijft doorgaan, waarbij de echte cijfers ontbreken omdat bijna niemand meer wordt getest. Omdat ook iemand zonder serieuze klachten besmet kan zijn en dat niet kan laten testen, kan diegene anderen besmetten zonder dat te beseffen.”

Er is een gezondheidsrisico voor iedereen die betrokken is bij een strafproces; van agenten tot advocaten en bezoekers. Het besmettingsrisico is op dit moment te groot. Dus ook de advocatenwereld moet zijn verantwoordelijkheid nemen aldus de verenigingen.

Er is wel één probleem, sommige zittingen moeten wel doorgaan vanwege wettelijke termijnen, echter hebben ze hier al een oplossing voor. Tijdelijk deze zittingen digitaal doen.

“Gedacht kan worden aan een zitting via videoverbinding/skype of een uitwisseling van standpunten per e-mail.”