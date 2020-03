Bam! Geen 1,5 meter afstand in de supermarkt? €181 boete EN een WINKELVERBOD

Zo! Het heeft even geduurd, maar er wordt dan eindelijk echt (ietwat) doorgepakt. Stichting OverlastDonatie (SODA) laat namelijk weten dat er nieuwe handhavingsmaatregelen genomen kunnen worden in winkels. Coronatuig dat geen anderhalve meter afstand bewaart ten opzichte van andere klanten kan een boete krijgen van maar liefst 181 euro. En als de Tokkies werkelijk geen gehoor geven aan de afgekondigde coronamaatregelen kunnen ze ook meteen een winkelverbod van een jaar krijgen.

Hop, die zit!

“Op verzoek van de detailhandel hebben wij deze aanpak ontwikkeld om winkeliers bij de handhaving van de coronamaatregelen te ondersteunen,” aldus Stichting OverlastDonatie (SODA) tegen VVD-huisblad De Telegraaf. “Het resultaat is dat ondernemers in handhavingssituaties de klant naast een winkelverbod een schadevergoeding van €181,- kunnen opleggen, zo hebben we met de politie afgestemd.”

Een prima maatregel, natuurlijk. Al die asociale types die zich weigeren aan de anderhalve meter afstand te houden spelen letterlijk met de gezondheid — en zelfs met het leven! — van anderen. Daarnaast kan een winkelier beboet worden als zijn klanten zich niet aan de coronaregels houden. Sterker nog, de burgemeester kan zelfs besluiten om de winkel in kwestie te sluiten. In dat geval kost het de winkelier dus niet alleen de gezondheid van zijn klanten, maar ook nog eens geld. Heel. Veel. Geld.

Wat er gebeurt is dit: als een achterlijke klant zich niet aan de regels houdt kan die meegenomen worden naar het kantoor waar hem vervolgens wordt uitgelegd dat hij de winkel door zijn wangedrag schade heeft berokkend. Die schade moet vergoed worden. Vervolgens wordt een schadeformulier ingevuld en kan de politie gewaarschuwd worden.

Zo. Dit moet die Tokkies toch afschrikken! En als dat niet zo is heb ik nóg meer goed nieuws: als coronatuig moeilijk doet kan de politie vervolgens een boete opleggen van 370 euro!

Het zou nog beter zijn als de boete 1.500 euro zou bedragen, maar goed, dit is beter dan helemaal niks. Nu is het wel aan winkeliers om eindelijk echt te handhaven! Pak ze maar aan, die coronatokkies die denken dat de regels niet voor hen gelden.

