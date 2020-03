Belachelijk! Bram Moszkowicz mag van Hof NIET terugkeren als advocaat

Het is een grove schande. Feitelijk wordt het hem onmogelijk gemaakt om in zijn levensbehoefte te voorzien. De advocaat is immers decennialang het hele leven geweest van Moszkowicz. Het is de enige opleiding die hij genoten heeft en de enige baan die hij gehad heeft. Nu moet hij maar… tja, wat? Gemeentetuintjes schoonmaken? Belachelijk, zéker als je bedenkt dat, hoewel hij nooit echt een top-10 advocaat was hij wel degelijk gerespecteerd werd vanwege zijn kennis.

Het establishment heeft er erg lang over gedaan, maar het is ze dan eindelijk gelukt om Bram Moszkowicz, die jarenlang één van de criticasters was van dat establishment én van de politieke correctheid, definitief uit de advocatuur te flikkeren. Het hof van discipline heeft vandaag laten weten dat hij de eerste tien jaar niet terug mag keren als advocaat. En nee, tegen dit besluit is geen hoger beroep meer mogelijk. Het is gedaan. Over en uit. Het enige waar hij nog op kan hopen is dat hij over tien jaar nóg een poging mag wagen om, bij de gratie hofs toch weer aan de slag te mogen.

“Het hof vindt dat mr. Moszkowicz niet op overtuigende wijze heeft laten zien dat hij zijn gedrag blijvend heeft veranderd en hij heeft daar geen overtuigende waarborgen voor gegeven,” aldus het Hof. Let wel, hij werd eerst en vooral uit de advocatuur gegooid omdat hij a) zijn cliënten niet voldoende zou hebben bijgestaan en b) “contant geld” had aangenomen.

Allebei die argumenten zijn natuurlijk geschift. Als hij zijn cliënten niet goed bijstaat en dat algemeen bekend wordt verliest hij zijn cliënten en gaat hij failliet. En wat contant geld betreft: dat gaat helemaal niemand iets aan. Het is te geschift voor woorden dat een advocaat geen (fikse) sommen contant mag accepteren. Die regel moet per direct geschrapt worden. Wat is dit voor vrijheidsberovende 1984-achtige fopregel?

Hoe dan ook, Moszkowicz toonde aan dat hij geen financiële zorgen meer had en beloofde beterschap. Maar wat zegt het Hof? Hij was niet transparant genoeg… niet uit zichzelf, tenminste. “Het hof rekent mr. Moszkowicz aan dat hij niet uit eigen beweging transparant is geweest over zijn financiële situatie. Vooral, omdat schending van regels op het gebied van de financiële integriteit een van de belangrijkste redenen was om hem in 2013 te schrappen als advocaat,” aldus de dictatoren die blijkbaar de dienst uitmaken binnen de advocatuur.

Het is werkelijk misselijkmakend. Moszkowicz heeft — gelukkig — een baan als adviseur bij het advocatenkantoor van zijn partner, maar dan nog. Wat een schande wat hem overkomen is! Is er ook maar iemand aan twijfelt dat de uitkomst héél anders was geweest als hij wel politiekcorrect was geweest en zich al die jaren niet zo onafhankelijk had opgesteld?

