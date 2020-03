Beloofde afvlakking blijft voorlopig uit! 80 (!) nieuwe doden en 852 nieuwe besmettingen erbij

Zojuist kwam het RIVM met de dagelijkse update. Eerder vandaag meldde het RIVM nog optimistisch dat er geen sprake meer was een ongecontroleerde uitbraak. We zullen nu langzaamaan positievere cijfers zien aldus het RIVM. Helaas is dit niet waar en hebben we weer een negatief dodenrecord.

Opmerkelijk genoeg probeert het RIVM de hoge piek van vandaag te relativeren door te melden dat ziekenhuizen niet altijd even snel zijn in het registreren/doorgeven. Hierdoor wordt het wel lastig om te bepalen of we nu op de ‘goede’ weg zijn of dat het huidige beleid totaal niet werkt. Maar inachtneming wat het RIVM ons vertelt zullen we dus binnenkort wel een daling moeten zien. De piek van vandaag en gisteren zijn dan te verklaren door het vertraagd melden van overleden personen.

Hetzelfde geldt voor elke update in sterftecijfers in elk ander land. Dit oogt als een nogal wanhopige manier om een positieve glos te geven aan een ronduit afschuwelijke trend in sterftecijfers. https://t.co/mKtTFJU1Ps — Joshua Livestro (@JoshuaLivestro) March 25, 2020