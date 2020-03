Bizar! Gedachtenpolitie treft nu ook de Gay Pride: ‘COC eist vertrek voorzitter Pride vanwege kritiek op migranten’

Organisaties rondom de Pride zijn zeker niet allemaal even inclusief als zij zich voordoen. Wijk je af van de heersende, linkse mening dan moet je wieberen. Dit gebeurt nu ook bij voorzitter Frits Huffnagel, die kritiek uitte op de vluchtelingenproblematiek. Dit schoot in het verkeerde keelgat van enkele identitaire linkse zeloten, want je mag schijnbaar niet je eigen mening hebben als Pride-voorzitter.

Het is opmerkelijk dat het COC, een belangenorganisatie voor de LHBT-gemeenschap, het vertrek eist van de voorzitter van de Pride nadat hij een kritische noot uitte richting de vluchtelingenproblematiek bij de Turks-Griekse grens. Schijnbaar mag je volgens het COC alleen voorzitter zijn van de Pride als je alle linkse dogma’s omarmd.

Spraakmaker @FritsHuffnagel wil dat er géén nieuwe vluchtelingen worden toegelaten #Vluchtelingencrisis 'Wij zien een kind en denken: 'wat zielig' Terwijl we niet zien dat er een vader achter staat die misschien wel oorlogsmisdaden heeft gepleegd' 👇 pic.twitter.com/bOyHKNLnlU — Spraakmakers (@SpraakmakersOp1) March 3, 2020

Het COC schreef er een brief over waarom zij vinden dat Huffnagel geen persoonlijke mening mag hebben over een onderwerp dat niks te maken heeft met de Pride/LHBT-gemeenschap.

Hierin schrijven ze het volgende:

Op 3 maart heeft uw voorzitter, Frits Huffnagel, in het radioprogramma “Spraakmakers” van NPO Radio 1 de volgende uitspraak gedaan: “Nee, geen nieuwe vluchtelingen […] die mensen moeten hier niet naartoe […] wij zien een kind en denken dan ‘oh wat zielig’, terwijl we zien niet die vader die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die daarachter staat die dat heeft gefaciliteerd”. Vanuit COC Amsterdam e.o. zijn wij het volstrekt oneens met deze zeer ongenuanceerde en kwetsende uitspraken over vluchtelingen en migranten. Ook vinden we dat uw statement als reactie hierop zich onvoldoende distantieert van de uitspraken. We willen u aanraden om serieuze maatregelen te nemen, waaronder minimaal het doen aftreden van de voorzitter. Op basis van uw eigen “Guiding Principles” denken we dat dit zeker van toepassing is.

Er wordt geen reden gegeven waarom deze – wellicht onhandige – uitspraak niet zou mogen, en waarom deze uitspraak ervoor zorgt dat Huffnagel niet instaat zou zijn om een goede voorzitter van de Pride te zijn.

De COC gedraagt zich als de gedachtenpolitie, wat enorm kwalijk is. Hopelijk krijgt Huffnagel nog wel steun vanuit de LHBT-gemeenschap, want de mening van het COC is zeker niet de heersende mening!