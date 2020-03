Break! Minister Bruins wordt onwel tijdens Corona-debat

Minister Bruins is zojuist onwel geworden tijdens het debat over de Coronacrisis. De oppositie was de minister aan het ondervragen over de keuzes rondom de aanpak toen de minister ineens ter aarde stortten. Minister Bruins stond gelukkig weer snel op, maar het zag er alles behalve plezierig uit. Wellicht dat de stress van de afgelopen dagen de beste man te veel werd.

