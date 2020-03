Chantage met asielzoekers gewoon af te kopen met meer geld! Broekers-Knol: ‘kabinet staat open voor gesprek over aanvullende financiële middelen’

Totaal losgezongen van de realiteit. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol maakt zich helemáál geen zorgen over de toenemende druk bij de Griekse grens. ‘Noodscenario’s zijn niet aan de orde‘, want dat migranten doorstoten naar Europa gebeurt gewoon niet!

Een paar duizend migranten bij de Griekse grens. Overal rellen, de EU die voor het eerst daadkracht toont en grenzen daadwerkelijk bewaakt, kortom: spanning alom. Maar niet voor dit kabinet en al helemáál niet voor Broekers-Knol! Kijk dit citaat dan:

“Volgens de VVD-bewindsvrouw staat het kabinet zelfs open voor een gesprek over aanvullende financiële middelen als dat nodig is.”

Moet je toch eens nagaan wat hier wordt gezegd. Zou je iemand die gechanteerd wordt met (ik noem maar wat) een naaktfoto, adviseren om vooral aan te bieden méér te gaan betalen? Voedt je je kind op met ‘misschien kun je je pestkop wel afkopen’? Want dat is wat hier nu eigenlijk gezegd wordt!

Het is toch werkelijk waar niet te bevatten hoe onbenullig dit is? Broekers-Knol verklaart blijkbaar de positie van het kabinet hierin. Aan Rutte heb je op dit moment ook geen ene donder, want die wijst alleen maar op het feit dat de huidige situatie ‘niet wenselijk’ is. En ik al die tijd maar denken dat die immigranten op Lesbos in een soort pretpark zaten. Fijn dat Rutte mij uit die droom heeft geholpen.

Straf die kabinetspartijen bij de volgende verkiezingen alsjeblieft keihard af. Laat ze bij de VVD maar zorgen voor een nieuwe lichting binnen de partij. Dit soort achterlijk naïef gedweep en zo’n onzinnig moralistisch toontje kun je bij links ook wel krijgen. Die lijken er tenminste nog écht in te geloven.