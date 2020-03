Coffeeshops dicht betekent hoogtijdagen voor straatdealers! Criminaliteit zal komende weken toenemen!

Allemaal leuk en aardig – en ergens ook wel te begrijpen – dat horeca-gelegenheden moeten sluiten, maar er ontstaat een ongewenst effect. In plaats van dat mensen hun wiet halen bij coffeeshops verplaatst de verkoop zich nu naar de straat. En daar wordt niemand vrolijk van, want voor je het weet staan er dealers bij jou in de straat. Fijne gedachte wel!

Dit is toch gewoon een workshop marketing in één video? Drugsdealers delen hun kaartje uit in de rij voor de coffeeshop #lockdownnl pic.twitter.com/MOubEEZJF1 — Jelmer Witteveen (@JelmerWitteveen) March 15, 2020

De beelden spreken voor zich, ten eerste trieste lui die niet even zonder wiet of hasj kunnen. Ten tweede zijn dealers en ander gespuis hartstikke blij met deze crisis. Zij zullen een dikke boterham verdienen aan deze crisis.

Ondertussen blijkt dat criminelen al langer profiteren van deze crisis, cybercrime neemt al toe. Mensen moeten uitkijken voor nepprogramma’s of phishing. Nu al worden mensen overspoel met spammailtjes die hun een link sturen naar ‘intranet’ zodat zij zogenaamd makkelijk kunnen thuiswerken.

Ondertussen overweegt de politie om te stoppen met alcoholcontroles tijdens deze crisis. Ondertussen kan men afvragen wat de volgende stap zal zijn, want als men steeds minder contact mag maken met andere mensen, waar zal men dan ook politiediensten gaan schrappen?

Wanneer dit zal gebeuren zal je zien dat het straattuig de leukste tijd van het jaar gaat beleven. Dit zijn de negatieve gevolgen van een lockdown waar mensen helaas nog niet bij stilstaan.