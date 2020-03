Column Ozair Hamid: De Europese Unie steelt weer Nederlands belastinggeld

Het begint haast triest te worden. Bijna elke week schrijf ik er een column over. En dit keer weer, want de Europese Unie handelt nog steeds op een onethische, immorele wijze. Nederlands belastinggeld wordt aangewend om de Italianen voor de zoveelste te redden. Te vergelijken met een ouder die zijn kind voor de 100ste keer redt, nadat hij dreigt te verdrinken. Zou het kind niet zelf moeten leren zwemmen, vraag je je af.



Nederlandse bevolking maakt 3,3% uit van de EU, maar krijgt met €25 miljoen 0,06% van het Corona-noodfonds van €37 miljard, 55x minder dan gelijke verdeling, terwijl land zwaar geraakt is. Daarom dat @paultang @EPinNL getallen niet gaf. Bij betalen is Nl koploper. Toch scheef? pic.twitter.com/F2y6NZg66Q — Ronald Plasterk (@RPlasterk) March 27, 2020

De Europese Commissie kondigde recent het Corona Response Investment Initiative aan. Een investeringsfonds – van ruim 37 miljard in liquide middelen – die de zwakke Europese (lees: Zuid-Europese) economie moet ondersteunen. Opvallend is echter de onevenredige verdeling van die gelden. Zoals Ronald Plasterk terecht stelt, maakt de Nederlandse bevolking 3,3% uit van de Europese Unie, maar ontvangt slechts 0,06% van het beschikbare geld, 55x minder dan een gelijke verdeling.

Uitstekend interview. Nederland is rijk geworden van de EU. Nu in heel Europa banen en inkomens op het spel staan door de #coronacrisis mogen we onze vrienden niet laten stikken. Alleen samen redden we ons hieruit. https://t.co/qgLeUchg1N — Rob Jetten (@RobJetten) March 27, 2020

En juist wanneer het Europees Parlement dit destructieve plan goedkeurt, plaats Rob Jetten (D66) een tweet, waarin hij stelt dat Nederland ‘rijk’ is geworden van de EU. Dat Nederland al een rijk land was voor de oprichting van de Europese Unie hoor je Jetten dan weer niet zeggen.

Terug naar het plan, want dat mag niet ongezien en onbesproken worden geïmplementeerd. Jaar na jaar is Italië op de vingers getikt door de EU na het publiceren van de begroting, maar altijd bleef het bij waarschuwingen. Zoals Andries Knevel terecht stelt (inmiddels ingetrokken, want politiek incorrect) is het ridicuul en irrationeel om dit soort landen erbovenop te helpen. Het land voerde een basisinkomen in en een verlaging van de pensioenleeftijd, terwijl de staatsschuld meer 135% van het BBP bedraagt. Structurele bezuinigingen zijn voor de Italianen, net als voor de Fransen, taboe, en wie zulke standpunten durft in te nemen en te verkondigen, wordt keihard afgestraft in de nationale verkiezingen.

Het land wordt levend gehouden d.m.v. kunstmatige geldinjecties, zoals een drugsverslaafde niet kan zonder zijn drugs. Problematisch is alleen dat de drugs worden gefinancierd met Nederlands belastinggeld. Terwijl hier de pensioenleeftijd wordt verhoogd, de BTW-tarieven worden verhoogd en onze minimale staatsschuld wordt afgelost, leeft men in Rome alsof het de laatste dag op aarde is. Het moet eens afgelopen zijn met het feest. Niet alleen om de Nederlandse Rijksbegroting te beschermen, maar ook op de Italianen discipline aan te brengen. Een proces van afkicken moet aanbreken om zo de constante money transfer van Noord naar Zuid te stoppen, zoals conservatieve volksvertegenwoordigers in Nederland betogen.

Het Europese plan is immoreel, inefficiënt en economisch destructief. Het laat Jan Modaal, met een belastingdruk van 38,8%, betalen voor de schulden van een ander. Verder is het ook zeer inefficiënt, omdat consumentenaankopen niet worden gestimuleerd door dit pakket. Dat kan namelijk alleen worden gestimuleerd door het virus te verdrijven. Ten derde gaat het ten koste van onze economische groei, die volgens de meest pessimistische schattingen een krimp van 10% de komende 2 jaar moet behappen. En tot slot ontmoedigt het de huidige economische visie van de Italianen niet.

