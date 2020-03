Gaming apps zijn momenteel razend populair. Ze nemen je mee in een virtuele wereld waar alles toegelaten is. Het geeft je de kans om mee te spelen in een verhaal waarin je de wereld moet redden. De markt evolueert zo snel dat er tegenwoordig voor iedereen wel een leuk spelletje te vinden is. De meeste apps zijn bovendien gratis of voor een heel lage prijs te downloaden. Spelplezier en spanning verzekerd voor een zacht prijsje. Dit zijn de populairste gaming apps van het moment:

Wordfeud populairste Nederlands app

Scrabbelen op je smartphone doe je met Wordfeud. Het is momenteel de meest gebruikte app in Nederland, voor het razend populaire Candy Crush dat verder in ons lijstje staat, en Pokémon Go, dat een derde plaats behaalt. Wordfeud is gratis te downloaden en als je halverwege het spel moet onderbreken of geen zin meer hebt, moet je de volgende keer niet opnieuw beginnen. Je hebt immers 72 uur de tijd om een zet te plaatsen.

Waag je kans in een online casino

Wie op zoek is naar wat spanning en een virtuele kick vindt zijn gading vast en zeker bij één van de vele casino-apps. Online casino boomt enorm en daarom is het niet altijd eenvoudig om te weten welke apps betrouwbaar zijn en geschikt voor de Nederlanders. De wetten verschillen per land en je wil het niet meemaken dat je winst niet uitbetaald wordt. Op casinoraadgever toont men beginnende Nederlandse spelers de weg in de wereld van het online casino. Wees niet ongeduldig en probeer enkele apps uit eer je geld inzet. Je maakt toch ook niet van de eerste de beste bar je favoriete stamkroeg?

Maak jezelf verslaafd aan de Candy Crush Saga

Het klinkt wat afgezaagd maar Candy Crush blijft ongelooflijk populair. Heb je geen idee wat het is dan is het nu hét moment om je, net als 46 miljoen andere spelers, verslaafd te maken aan deze game. Oorspronkelijk kon je het alleen op Facebook spelen. Herinner je je nog de vervelende scores van je vrienden die in je nieuwsoverzicht verschenen? Die zie je gelukkig minder en minder omdat de meesten de game nu op hun smartphone spelen. De bedoeling is om snoepjes van plaats te verwisselen zodat er drie, vier of vijf op een rij staan.

Sociaal zijn op een Houseparty

Op het laatste moment een feestje organiseren omdat je daar zin in hebt? Het gebeurt vaak maar het is bijna onmogelijk om dan nog iedereen uit zijn luie zetel te lokken. Voor deze feestjes is er de app Houseparty. Met je smartphone nodig je maximum acht vrienden uit waarmee je lekker kan videochatten. Valt het gesprek stil maar wil je graag dat je vrienden op je virtuele feestje blijven, dan kan je samen een spelletje op de app spelen. Let op: partycrashers kunnen binnendringen. Iedereen die je gebruikersnaam heeft, kan een kijkje komen nemen. Als organisator is het wel mogelijk om ze het zwijgen op te leggen (muten) zonder dat de persoon zelf het ziet. Is ook handig bij vrienden die lallen na een paar glazen. De sfeer blijft goed en je vermijdt ruzie.