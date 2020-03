‘Duitsland LOOPT ACHTER wat betreft het sluiten van ziekenhuizen en omlaag brengen IC-bedden!’

Zelfs nu Nederland met de blote knietjes Duitsland smeekt om alsjeblieft de overbelaste Nederlandse IC’s wat te ontzien, wordt er nog met het betuttelende pro-efficiëntie vingertje gezwaaid. Want de Duitsers lopen achter, aldus een NOS-correspondent. Ze hebben namelijk nog niet een gigantische hoeveelheid ziekenhuizen en intensive cares wegbezuinigd!

Dit zijn van die zaken die echt alléén worden begrepen aan de bureaus van Nederlandse ambtenaren, en nergens anders. Want Nederland loopt aan de maximale capaciteit aan, die onze intensive cares aankunnen. Waarom in Duitsland nog niet, dan? Nou… dat is heel simpel. Die domme Duitsers lopen gewoon ontzettend achter. Zij hebben hun kritische medische zorg nog niet bijkans wegbezuinigd. Haha, simpele jongens, die Germanen!

Aldus het coronaliveblog vna de NOS, waar de Duitsers bijna worden uitgelachen omdat ze hun zorginstellingen nog níét ondergeschikt gemaakt aan een economistische minmaxfilosofie. Of zoals voormalig GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil het stelt:

“De neoliberale Nederlandse ‘efficiëntie’ mantra wordt niet overal begrepen”

Juist ja. Overigens heeft de NOS de kille zorgsaneerder een handje geholpen en de tekst aangepast. Nu is het zinnetje over het achter lopen van Duitsland weggehaald uit de tekst. Lief hoor!