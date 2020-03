FLASHBACK: VVD lachte Thierry Baudet UIT toen hij corona-alarm sloeg!

Op 29 januari van dit jaar vroeg Thierry Baudet een debat aan om ook in Nederland maatregelen te gaan nemen tegen de komst van het coronavirus. Baudet werd zoals gewoonlijk weggelachen, niemand nam hem serieus. Nederland had zogenaamd niks te vrezen. Nu bijna twee maanden later blijkt dat Baudet volkomen gelijk heeft gekregen. Baudet waarschuwde ons allen, maar de hoge bobo’s in de Kamer ‘wisten het wel beter’. Nu zitten wij dankzij hun incompetentie met de gebakken peren.



