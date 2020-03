Foto’s! Nederland hamstert massaal hasj en wiet vanwege noodmaatregelen!

Door al dat serieuze nieuws over het coronavirus zou je haast denken dat er geen leuk nieuws meer te lezen valt. Toch wel! Vanwege de noodmaatregelen door het kabinet is Nederland massaal hasj en wiet in gaan slaan!

Toen het nieuws bekend werd dat de horecazaken in heel Nederland om 18:00 uur moesten gaan sluiten, doken er allerlei foto’s op via WhatsApp. Hier zien we een straat met coffeeshop(s) in Delft, en een fikse rij hamsteraars met rooie oogjes!

Hengelo doet ook vrolijk mee, al namen ze nog wel voorzorgsmaatregelen… en kwamen massaal met de auto:

En Enschede kan natuurlijk ook niet achterblijven. Deze straat heeft geloof ik een stuk of vier coffeeshops:

Laat de rest van de wereld en een groot deel van Nederland maar wc-rollen hamsteren. Deze strijders weten pas echt wat prioriteiten stellen is!

Het is eigenlijk best wel debiel, maar juist daardoor ook wel behoorlijk grappig. Italianen zitten massaal vanaf hun balkon naar elkaar te zingen en tonen daarmee hun volkskarakter. Nederland doet nu exact hetzelfde.

Het kon nog wel eens pittig (maar nodig!) gaan worden, die quarantaine. Dan zijn dit soort fratsen van tijd tot tijd wel een broodnodige vorm van comic relief. Even lachen, tot je de nieuwe cijfers van Italië weer bekijkt.