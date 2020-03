Frits Huffnagel is een lafbek

De Inclusitie heeft weer een nieuw slachtoffer gemaakt. Na een agressieve campagne heeft het bestuur van de Amsterdam Gay Pride besloten op te stappen. Dit, natuurlijk, omdat verschillende radicaal-linkse gekkies het opstappen eisten van Frits Huffnagel, de voorzitter van de Amsterdam Gay Pride die zowaar een niet-politiekcorrecte mening durfde te uiten over massa-immigratie.

In De Telegraaf legt Huffnagel uit dat de controverse “de Pride nu [gaat] schaden en daarom stappen we met z’n allen op.” Hij had, zegt hij, zijn excuus aangeboden in de hoop dat het dan allemaal voorbij zou waaien. “Maar we zijn nu dagen verder en er dreigt een enorme kloof te ontstaan in de LHBTI-community.” Het zorgt dus, zegt Huffnagel, voor “verdeeldheid” in de LHBTQIDKPWZX-beweging, en dat moet ten koste van alles voorkomen worden.

Klinkt allemaal hartstikke leuk, maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat Huffnagel als echte VVD’er zijnde gewoon een enorme lafbek is. Als hij maar iets van een ruggengraat had, had hij al die idioten — van Sylvana Simons tot Kick Out Zwarte Piet — verteld dat ze zijn rug op konden. Dat de Amsterdam Pride een evenement is van, voor en door de homoseksuele (etc.) gemeenschap, en dat die gemeenschap ook in politiek opzicht buitengewoon divers is. Neem onze eigen Kenneth Steffers: een uitgesproken homo die, jawel, zich helemaal thuisvoelt bij DDS. En nee, dat wordt hem ook niet altijd in dank afgenomen door politiekcorrecte nepslachtoffers.

Huffnagel had deze hetze tegen hem moeten gebruiken om de hypocrisie van de zogenaamde “inclusieve organisaties” bloot te leggen. Maar nee, als echte VVD’er koost hij er liever voor om zo snel mogelijk weg te rennen. Want al die ‘kritiek’ van een paar knotsgekke organisaties waar niemand ooit van gehoord heeft is natuurlijk hart-stik-ke eng.

Watje.

