Geert Wilders: ‘Ik heb Rutte gewaarschuwd: vertrouw Erdogan niet!’

Volgens Geert Wilders is de nieuwe immigratiegolf die ons te wachten staat de schuld van Mark Rutte. Als onze premier beter naar Wilders zou hebben geluisterd, dan hadden we ons niet hoeven klaar te maken voor duizenden ‘jonge gelukszoekers’, aldus Wilders.

In een serie Tweets uit Wilders zijn ongenoegen over het beleid van Rutte. Wilders gooit er zelfs een keiharde belofte tegenaan, waarbij hij zijn electoraat voorspiegelt dat hij de grenzen in Nederland zal sluiten als de PVV bij de volgende verkiezingen de grootste partij van Nederland word. Als voorbeeld noemt Wilders daarbij het strenge immigratiebeleid van de ‘dappere Hongaren’.

We moeten onze grenzen sluiten. Geen gelukzoekers meer. Dat beloof ik iedereen die op de #PVV stemt bij de volgende verkiezingen en ons de grootste partij van NL maakt. Als het nodig is doen we net als de dappere Hongaren het aan hun grens doen: pic.twitter.com/KXMQoCL2Iu — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 28, 2020

Wilders deelt ook een YouTube-video waarin te zien is dat hij Rutte waarschuwt voor de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Wilders: “Wat we moeten doen om onze grenzen te bewaken is om geen afspraken te maken met mensen zoals Erdogan. Dan wordt je gegijzeld.”

Ik heb Rutte gewaarschuwd: vertrouw Erdogan niet! https://t.co/aGz3VqBroI — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 28, 2020

Wilders vervolgt: “Massa’s jonge mannelijke gelukszoekers komen ons land binnen en wie weet hoeveel jihadisten ertussen zitten.” Volgens de PVV-leider moet Rutte keihard worden afgerekend op zijn ‘wanbeleid en politieke verraad’ tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar.