Geert Wilders: ‘Kabinet had meer moeten investeren in ziekenhuisbedden en minder in gelukzoekers!’

Als het kabinet de afgelopen jaren meer zou hebben geïnvesteerd in ziekenhuisbedden en apparatuur, dan zouden we nu niet met een tekort kampen binnen de medische zorg. Volgens Geert Wilders hebben we ons teveel gefocust op bed, bad en brood-voorzieningen voor ‘gelukzoekers’.

Dat is althans de conclusie van de PVV-leider. In een bericht op Twitter schrijft hij:

“Als het kabinet de afgelopen jaren wat meer in ziekenhuisbedden en apparatuur had geïnvesteerd en wat minder in bedden en gratis voorzieningen voor gelukzoekers in azc’s, dan hadden we nu een stuk minder problemen gehad.”

Het klinkt echter vooral een beetje schreeuwerig vanaf de bühne namens Wilders. Niemand had op voorhand kunnen voorzien dat we nu in een situatie terecht zijn gekomen waaruit blijkt dat we niet genoeg ziekenhuisbedden en medische apparatuur paraat hebben staan. Dat is ook niet zo gek, want de ongekende coronacrisis was een jaar geleden nog niet te voorspellen.

Als het kabinet de afgelopen jaren wat meer in ziekenhuisbedden en apparatuur had geïnvesteerd en wat minder in bedden en gratis voorzieningen voor gelukzoekers in azc’s, dan hadden we nu een stuk minder problemen gehad.#Corona #coronanl #Wilders #PVV — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 28, 2020

Een dag geleden ging Wilders nog los op het ‘respectloze, angstaanjagende en ongepaste’ gedrag van de overheid. Laatstgenoemde zou volgens Wilders gezonde oudere mensen opbellen met de vraag of ze -indien ze eventueel ziek zouden worden- nog wel op de Intensive Care geholpen zouden willen worden.