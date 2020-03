Het gaat helemaal mis in Griekenland! ‘Vluchtelingencentrum Lesbos afgebrand’

De Grieken gaan gebukt onder een grote last, zij vangen namelijk de grootste klappen op dit moment. De vluchtelingenstromingen vanuit Turkije worden groter, en de vraag blijft: wat gaat de EU doen. Ondertussen probeert Griekenland alles in staat te stellen om de rust in eigen land te bewaren. Maar dat gaat steeds moeilijker. Gisteren stond er een AZC in de hens.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Dus we weten niet of het een ongeluk was of dat er opzet in het spel was.

#Lesbos Een brand brak uit in een ontspannings- en educatief centrum voor asielzoekers. #NGO De oorzaak van de brand is nog onbekend. #Griekenland pic.twitter.com/pIl1zMvN1Y — Semita Salutis (@SemitaSalutis) March 8, 2020

Ondertussen neemt de woede in Griekenland toe, mensen radicaliseren enorm snel. Ze zijn het zat, de Turkse regering laat alle vluchtelingen zomaar naar de Turks/Griekse grens gaan en concrete hulp van de EU blijft uit.

Vandaar dat woedende Griekse massa’s de straat opgaan om te demonstreren. Onlangs waren er ook op Lesbos demonstraties tegen de komst van nieuwe asielzoekers.

Overal in het land worden de spanningen zichtbaarder, Griekenland is een waar kruitvat geworden.

Inwoner van #Lesbos spreekt over de totale onbewoonbaarheid van het eiland door de illegale immigratie. Nooit gedacht dat ik naar Al Jazeera zou moeten kijken om de waarheid te horen. #IStandWithGreece pic.twitter.com/hmJonVXFXc — Semita Salutis (@SemitaSalutis) March 7, 2020

Als we dit soort beelden zien is het niet gek dat het ieder moment helemaal verkeerd kan gaan in Griekenland. De overheid biedt ook weinig oplossingen en van Brussel moet men al helemaal niks verwachten.

Een dezer dagen gaat het nog helemaal mis in Griekenland.