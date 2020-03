HET IS BEGONNEN: 19 (!!!) DODEN IN 24 UUR TIJD

Mark Rutte zal zich in zijn handjes knijpen, het grote immuniseringsproject is van start gegaan! Maar liefst 19 patiënten zijn overleden: bijna een verdubbeling. Er zijn 292 nieuwe patiënten bijgekomen, voor een totaal van 1705 positief geteste personen. Het totale aantal doden staat daarmee nu op 43!

Daar gaan we dan, Italië achterna. Zonder vaccin en met geen enkel teken van immuniteit of resistentie, laat Rutte het virus over ons heenkomen. Ouderen werden niet afgeschermd (ze lopen hier nog gewoon door het park) en kwetsbare mensen hebben ook nog lange tijd contact met iedereen kunnen hebben.

Dat is allemaal kennelijk onderdeel van de strategie! Ook al weten we nu al dat zij nooit immuniteit op zullen of kunnen gaan bouwen, want daarom is die strategie er juist.

Dit gaat dus compleet mis en het RIVM gaf ons daar zojuist prima aanwijzingen voor. Bijna een verdubbeling in het aantal doden in één dag! De leeftijd van de 43 overledenen ligt namelijk tussen de 63 en 94 jaar. De doelgroep die juist beschermd had moeten worden. Er zijn in totaal 314 patiënten opgenomen geweest, wat ongeveer een derde van de ziekenhuiscapaciteit voor de spoedeisende hulp is.

Alles wijst er tot nu toe op dat we Italië achterna gaan en die kregen nooit de kans om een strategie te kiezen. Die zijn overgeleverd aan de strategie die het virus voor hen heeft gekozen, en het is een drama!