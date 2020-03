Het RIVM wil dat we allemaal het coronavirus krijgen

De manier waarop het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu omgaat met de corona-epidemie zorgt ervoor dat ik maar tot één conclusie kan komen: het RIVM wil graag dat we allemaal corona (sorry, COVID-19!) krijgen. En snel een beetje.

Lees deze tweet maar eens van het RIVM:

Bel alleen de huisarts als je in een gebied bent geweest waar #COVID19 heerst + koorts hebt + luchtwegklachten (hoesten/kortademigheid). Ben je alleen verkouden of heb je alleen koorts? Dan kun je thuis uitzieken en hoef je de huisarts niet te bellen. 🏡https://t.co/Xrjsu9rHta pic.twitter.com/JlXdsxh1Rl — RIVM (@rivm) March 2, 2020

“Bel alleen de huisarts als je in een gebied bent geweest waar #COVID19 heerst + koorts hebt + luchtwegklachten (hoesten/kortademigheid),” aldus het instituut. “Ben je alleen verkouden of heb je alleen koorts? Dan kun je thuis uitzieken en hoef je de huisarts niet te bellen.”

Dit slaat natuurlijk nergens op. Iedereen met ook maar een beetje verstand denkt meteen: ‘Maar wacht eens, wat als ik met één van de corona-patiënten gesproken heb en nu opeens corona-symptomen heb? Dan ben ik niet naar ‘besmet gebied’ geweest, maar de kans is wel degelijk groot dat ik het virus heb opgelopen.’

Misschien een foutje dan, van het RIVM?

Nope. Een twitteraar sprak het instituut hier inderdaad op aan.

Het antwoord laat er geen twijfel meer over bestaan: ze willen dat we allemaal razendsnel ziek worden. Dit ongetwijfeld onder het motto, ‘ach, het zijn toch alleen maar zwakkeren en ouderen die eraan onderdoor gaan.’

Gestoorder dan dit wordt het niet. Er is in deze theoretische situatie alle reden om aan te nemen dat de persoon in kwestie weleens corona zou kunnen hebben. In een normaal land, met een normale RIVM, wordt er dan meteen een test gedaan zodat er kan worden uitgezocht of het om een griepje gaat of toch om COVID-19.

Maar niet in Nederland. Nee. Daar vertelt het RIVM deze mensen gewoon dat ze zich nergens zorgen over hoeven te maken. Thuisblijven en daar uitzieken. Er wordt geen test gedaan, er wordt niet onderzocht met wie deze mensen verder in contact zijn geweest de afgelopen dagen en weken… en er wordt dus ook niet in kaart gebracht in hoeverre de ziekte zich mogelijkerwijs verspreid heeft in Nederland.

Dit is onbegrijpelijk. Óf ze zijn volstrekt incompetent bij het RIVM én in het kabinet, óf ze spelen moedwillig Russische roulette met de gezondheid van Nederlandse burgers.

Oh, en als er mensen zijn die denken dat het wel meevalt met het RIVM: op 22 januari vertelden deze maflappers ons nog dat de kans op Nederlandse coronapatiënten “nihil” was omdat er geen directe vluchten waren van Wuhan naar Schiphol. Ondertussen zijn er minimaal 18 patiënten omdat het virus — goh, dat meen je niet! — via andere landen naar Nederland is gekomen, op indirecte wijze. Een blinde zag dat aankomen, maar die debielen van het RIVM niet.

